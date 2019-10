Las Musas de Tlaxcala son fuente de inspiración y sus obras literarias son espejo para otras mujeres

Entrevista cultural con Yazmin Zárate

Dentro de la Jornada Nacional de Escritoras, llega a Jalisco la Antología “Musas de Tlaxcala”

La periodista y escritora Yazmín Zárate recopiló historias de vida de 17 destacadas escritoras tlaxcaltecas contemporáneas.

Tepatitlán, Jalisco a 02 de octubre de 2019.- Musas de Tlaxcala, propone un encuentro con diecisiete escritoras, cuyo testimonio nos permite obtener un panorama creativo y de experiencia de vida.

Las entrevistas van descubriendo y trazando su vida y formación, y la disciplina, talento, carácter y personalidad que les han permitido ocupar un lugar en la literatura local y, en no pocas ocasiones, nacional e internacional. Entrevistas de semblanza donde se reúne las voces de; Citlalli H. Xochitiotzin, Karen Villeda, Georgina Franco, Minerva Aguilar Temoltzin, Ignacia Muñoz, Ana Edith Sánchez, Tzuyuki Romero, Gabriela Conde, Angélica Minor, Gloria Nahaivi, Olimpia Guevara, Marisol Nava, Isolda Dosamantes, Madelyne Hernández, Graciela Orozco, Olivia Teroba y Yesenia Raquel Cabrera.

Y para seguir hablando de cada una de ella en esta ocasión, me adentro a la voz de la periodista y escritora Yazmín Zarát, quien me brindó un espacio de su tiempo para esta entrevista especialmente para ustedes.

1.-Platicame, ¿A partir de cuándo inició el libro “Las Musas de Tlaxcala”?

Este libro se genera en el 2014 como un proyecto de periodismo cultural, gana una beca del fondo estatal, para la cultura en el Estado de Tlaxcala, y comienzo a recopilar estas entrevistas a escritoras tlaxcaltecas con una trayectoria importante, interesante pero que estaban dispersas por la diferencia generacional en la que nacieron.

El libro se llama musas de Tlaxcala, antología y vida de escritoras tlaxcaltecas contemporáneas nacidas en 1950 a 1985. La más joven tiene ahora entre 26-27 años y estaban dispersas, cada una ya marcada por un estilo, casadas con ciertas temáticas y fue interesante hacer esta recopilación a través evidentemente de esta beca y se generó a través de inquietudes.

2.- ¿Por qué Musas de Tlaxcala?

Cada vez que hacia un media encuesta le preguntaba a las personas. ¿Cuál es tu libro favorito? iba preguntando a las personas y todos coincidían que su libro favorito estaba escrito por un hombre. De las 30 personas que encuesté ninguno me dijo el nombre de una mujer.

Ha sido una constante desde el siglo XVIII, las mujeres fueron invisibilizadas y entonces era también poner de manifiesto que en Tlaxcala hay mujeres artistas, escritoras y hay mujeres que siguen esta vena creativa, sin importar que somos el estado más pequeño de Tlaxcala pero que hoy somos capital de la cultura a nivel país porque la cultura, las bellas artes está en Tlaxcala.

3.-¿Cuál es el objetivo de este esplendido libro?

El objetivo es visibilizar, reconocer, promover y difundir los textos de estas mujeres que publican desde 1980 , 1990, 2,000. Hay quienes que necesitan una reedición de los textos porque ya no hay de manera física estos títulos.

Son 17 mujeres escritoras quienes viven y radican, algunas son originarias y dos tres radican desde hace más de 20 años en Tlaxcala y quienes fueron se interesaron a este proyecto literario.

Otro objetivo más es la promoción y difusión de la obra y poder tener este acercamiento y quitar todo este halo de misterio que tienen los artistas, los escritores en este caso las escritoras y no solo quedarse con la parte nada más de las musas; quienes son fuente de inspiración, ellas también son fuente de inspiración, por quien lea su libro se sientan identificada, quien las lea les anime a escribir, la vida y la obra de estas mujeres pueden ser un espejo para otros.

4.-¿Cómo nace tu idea para este proyecto literario?

El proyecto se gesta en el 2014 y lo termino en 2015, lo público por primera vez en la revista “Momento” donde actualmente colaboro; pero solo se publicó un fragmento de cada entrevista por el formato, pero a partir de ahí sigo teniendo como la espinita de querer publicar el libro. Entonces ahora me enfrento a la otra parte que cuestioné o indague con las escritoras de este oficio de escribir y tener ahí aguardado debajo los textos debajo del escritorio, un cajón empolvado de esperar tanto tiempo y no poderse publicar. Sentí como una gran frustración no poder generar esta publicación de manera inmediata por cuestiones de dinero.

Por lo cual el libro se publica en este año, 2019 y para poder ver la luz fueron cuatro años, en ese inter y por este trabajo que tengo de promoción en los medios de radio y televisión en Tlaxcala, dije no se puede publicar, ya salió un fragmento y no voy a guardar el proyecto, entonces propuse a la televisora local hacer una serie “Musas de Tlaxcala”, bajo los mismos lineamientos que son entrevistas pero en formato televisivo, formato digital.

Por lo cual aceptaron el proyecto y con mucho gusto se fueron sumando las escritoras y también es un forma de poder llegar, establecer puentes de comunicación entre lectores y las escritoras y sobre todo que las nuevas generaciones las conozcan, porque las escritora más grande que nació en 1950, la maestra Citlalli; quien es una mujer que a picado piedra en Tlaxcala con un interesante trabajo de promoción cultural, pero que sus libros no los conocen las nuevas generaciones y no solamente ella te podría decir que de la escritora más joven recientemente ganó el premio estatal de cuento y se va a publicar su libro y seguramente las más jóvenes tendrán blogs y están más contacto con los medios digitales para la hora de la promoción y que quedan un poco fuera las que vienen de otras generaciones.

El libro se logra gracias a una edición de la Secretaria de Cultura junto con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, es un tiraje de mil libros.

5.-¿En donde se ha presentado el libro y coméntame si tienes agendado en otros estados?

Se presentó primero en Apizaco en el Instituto Tlaxcalteca de la cultura, y de ahí surge la invitación de la coordinación nacional de literatura para llevarlo al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México donde lo presentamos justamente hace un mes y ahora estoy aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presentando este proyecto, acompañada nuevamente de las escritoras por lo que esta ocasión por cuestión de la distancia y el tiempo pudimos venir Gloria Nahaivi. y Angélica Minor y en Bellas Artes estuvieron ocho escritoras y en el recinto se aprovecho para que ellas tuvieran un espacio donde leyeron su poesía y se recabó la grabación del audio de voces de las escritoras para la Fonoteca Nacional de México.

La presentación fue como un plus, algo redondo y se cumple el objetivo original que es llevar el trabajo de estas escritoras a nuevos lectores.

6.- Mensaje para aquellas mujeres que se encuentran en búsqueda del camino literario

Pues yo creo de que hay mujeres en cada rincón de nuestro país que están en esa búsqueda las hay, existe mucho talento, pero también ha sido menoscabado y ha pasado incluso por encima de. Nos damos cuenta en las convocatorias estatales, del premio estatal de poesía, de cuento, siempre son ganados por los hombres, entonces dices ¿a caso no concursa una mujer?, a lo mejor no es que no haya concursados sino que no se animan a dar a conocer, publicar a ir más allá y a veces nuestros mismo limites o nuestra forma de pensar o cultura.

Por ejemplo las musas en Tlaxcala todas han estado en la vena de la poesía y de ahí se han ido al género del cuento, es más algunas ya son narradoras a nivel novela otras han hecho poesía digital o están en el ensayo, hay varias pues tenemos varios géneros literarios donde ellas pueden incursionar y para quienes no se animan a escribir la recomendación es que hay quienes necesitan talleres y tienen que tallerear sus primeros escritos y para los que lo traen de una manera nata escriban mucho.

POR: ESTRELLA TRUJILLO CORRESPONSAL EN MÉXICO – PERU INFORMA

Me gusta: Me gusta Cargando...