Las empresas peruanas han ahorrado más de 5 millones de horas

Gracias a la factura electrónica, las empresas peruanas son ahora mucho más eficientes y competitivas ya que el tiempo que se ahorra en la tramitación de las facturas se emplea en tareas mucho más productivas

Según datos de la SUNAT, desde la puesta en marcha de la factura electrónica se han emitido 2.9988.300.750 comprobantes electrónicos. Teniendo en cuenta que, al digitalizarse, la gestión de estos comprobantes se ha automatizado, se estima que la adopción del sistema ha permitido a las empresas peruanas un ahorro de más de 5 millones de horas de trabajo.

La factura electrónica no sólo mejora el control tributario y evita el fraude sino que aporta no pocas ventajas a las empresas como ahorro de tiempo, reducción de costes -al eliminar papel, sobres, franqueo, etc.-, mejora de la gestión, eliminación de errores contables, reducción de los plazos de cobro, nuevas opciones de financiación… y, además, es buena para el planeta.

La facturación electrónica acorta los tiempos de emisión y entrega de las facturas, garantizando la seguridad de las mismas. Hasta ahora, la emisión de los comprobantes en papel exigía personal dedicado a la creación, impresión, manipulación y ensobrado, envío y archivo de cada documento, tareas que, gracias a la factura electrónica se han eliminado, pudiendo dedicar este personal a tareas más productivas para el negocio.

“Gracias a la factura electrónica -afirma Alberto Redondo, director de marketing de SERES para Iberia y LATAM- las empresas peruanas son ahora mucho más eficientes y competitivas ya que el tiempo que se ahorra en la tramitación de las facturas se emplea en tareas mucho más productivas”.

