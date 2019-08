Lanzan video musical de Bárbara Cayo

La actriz y cantante Bárbara Cayo presenta el videoclip de su más reciente canción ‘Le pregunté al olvido’, una balada pop que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El videoclip de ‘Le pregunté al olvido’ fue realizado por Coco Bravo y grabado en la ciudad de Lima. Además, contó con el apoyo de Chris Milligan en las tomas aéreas y también se utilizó como locación el bar Selina Lima, del Hotel Selina en Miraflores.

“Quería lanzar la canción en invierno, porque pienso que es un tiempo preciso para una balada. La producción y dirección del video estuvo también a mi cargo puesto que soy comunicadora de profesión y también me gusta producir videoclips”, comenta la cantante y actriz Bárbara Cayo.

Al respecto de la canción ‘Le pregunté al olvido’, Bárbara Cayo comenta: “Se trataba de hacer algo lo más cercano a la realidad, es una situación que nos pasa a todos cuando tenemos que pensar en cosas y caminar. Me gustó mucho encontrar ese bar en el Hotel Selina, muy acogedor, realmente se escucha buena música en vivo ahí. Así que qué mejor que recrear algo como una performance y realmente nos pusimos a tocar porque había una banda que estaba haciendo la prueba de sonido en ese momento y le pedí a los músicos que me ayudaran en las tomas y me acompañaran. Fue todo tan natural que estoy pensando en hacer una pequeña presentación ahí en algún momento”.

‘Le pregunté al olvido’ ha sido producida en conjunto por el talentoso músico nacional Paulo Morales y por Bárbara. Masterizada en Miami, donde la mayor de las hermanas Cayo estuvo trabajando una serie de composiciones de la mano de destacados músicos y productores internacionales.

Bárbara Cayo ha confirmado tres presentaciones tanto en Lima como en provincias. Y el 5 de octubre estará en el ‘90 Fest’, en el reencuentro de Torbellino. También estará en la ciudad de Trujillo en el mes de Septiembre.

Bárbara Cayo ha participado a lo largo de su carrera artística en más de una decena de producciones televisivas, entre novelas y series, ha sido presentadora de programas de televisión, ha actuado en obras de teatro y ha participado en reality shows.

Facebook Oficial: https://www.facebook.com/ Barbcayo/.

Instagram: https://www.instagram.com/ barbaracayo/

Twitter: @BarbaraCayoSang