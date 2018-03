La tuberculosis se combate con la participación de todos

Excampeón mundial de Matemáticas Claudio Espinoza fue dado de alta tras responder favorablemente al tratamiento en el Hospital Hipólito Unanue

El Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, señaló que la tuberculosis es una enfermedad que se combate con participación de todos, siendo un claro ejemplo que la unión de la ciencia, el trabajo del equipo profesional de salud y la fe ayudaron a recuperar la salud del joven Claudio Espinoza Choqquepura, excampeón mundial de Matemáticas.

El titular de Salud destacó la notable recuperación joven profesional, quien se contagió de este mal cuando estudiaba en Brasil, llegando a la capital en un estado crítico.

Luego de visitarlo en su habitación del hospital, el ministro Salinas Rivas acompañó al paciente hasta su domicilio en San Juan de Lurigancho donde se reunió con toda su familia y amigos.

“Aprecio mucho la fortaleza de Claudio, que ha recuperado diez kilos aproximadamente, desde el 12 de febrero cuando regresó al Perú. Él estuvo siempre rodeado de su familia, no le faltaron medicamentos, el Seguro Integral de Salud cubrió el tratamiento, y el personal de salud respondió con eficiencia”, dijo.

Afirmó también que el joven ha tomado conciencia de cuánto tiempo debe seguir el tratamiento en su casa para evitar una posible recaída y aumente la resistencia bacteriana de la tuberculosis. “Pido a su familia y amigos que no abandonen a Claudio, porque él está reinsertado nuevamente en la sociedad. Claudio brillará por el Perú y todos, como comunidad, somos responsables de eso”, subrayó.

En esta línea, el titular del Minsa manifestó que el Perú no está libre de este mal, porque existen muchos casos que se van haciendo resistentes o extremadamente resistentes al tratamiento, los cuales se relacionan con el diagnóstico tardío o por la poca permanencia en el tratamiento que generalmente es de un largo período y dependiendo el esquema para cada paciente.

Por su parte, Claudio Espinoza agradeció a las personas que estuvieron cerca de él durante su tratamiento. “Estuve un poco asustado al inicio, pero siento que estoy bien. Los médicos me han tratado bien en el hospital, no tengo ninguna secuela, seguiré al pie las indicaciones de los médicos y no descuidaré mis alimentos, porque es la única forma de combatir esta enfermedad”, expresó.

Asimismo, el Ministro de Salud anunció que en los próximos días se reanudarán las cirugías torácicas para pacientes adultos con TB.

De otro lado, el ministro Abel Salinas dijo que el entrante presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra, debe tener libertad para poder elegir al nuevo gabinete ministerial. Asimismo, refirió que el expresidente Kuczynski, en aras de la gobernabilidad del país, optó por dar un paso al costado.

En esa línea, invocó a terminar con las discrepancias, afirmando que la población requiere de más educación, salud y trabajo. Añadió que desde donde le toque servir, trabajará por el bien del país.

