La Tía Doña Flor se luce en “Mamá 360”

La clown y artista Gwendolyn Benavides, más conocida como La Tía Doña Flor, viene teniendo una gran acogida formando parte del programa “Mamá 360”, conducido por Norma Copaira y se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana en Willax Televisión.

La tía Doña Flor es un personaje creado por la Clínica del Doctor Claun en el aňo 2012 inicialmente creado para shows infantiles. Es en el año 2016 con la interpretación de Gwendolyn Benavides que este personaje tuvo una mayor

acogida y a pedido del público fue incursionando en animaciones para empresas así como también diferentes tipos de eventos para adultos tomando un rumbo propio y espera que puedan contar con ella en estas fiestas de fin de año.

La tía Doña Flor es la tía que todos tenemos en la familia, es alegre, bien peruana, te saca a bailar aunque tu no quieras., te hace reír, te aconseja, es de esas tías que se preocupan que estés bien alimentado y la que te jala de la patilla cuando te portas mal y la que te ayuda a ahorrar es por estas razones y muchas más que se le abren fácilmente los corazones de todos los peruanos y de cada familia peruana.

Cabe resaltar que hoy en día, la Tía Doňa Flor es la única clown que está en la televisión, y usted no puede dejar de verla todos los sábados de 10 am a 11 am dando consejos a sus sobrinos en Willax Televisión en el programa “Mamá 360”, que muchos querrán verla ya que “todos queremos tener una tía como ella”.

