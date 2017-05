La tecnología para personas con discapacidad

Dentro de la sociedad existen muchos problemas, de educación, de salud, de oportunidades, etc., pero entre las más preocupantes se encuentra el problema de oportunidad para todos. Las personas con discapacidad sufren de esta problemática al no contar con las condiciones acertadas para su desarrollo, ya sea en productos que no están adecuados para su uso o la implementación de servicios que los excluyen.

Hoy en día, la tecnología está jugando un rol importante a favor de las personas con discapacidad. Permitir su traslado, la comunicación y participación activa, son solo algunas de los aspectos que se vienen afrontando en pro de este grupo social.

Desde autos mejor diseñados, herramientas robóticas que ayudan a una personas con poca visión o que perdió una extremidad son solo algunos inventos que están ayudando a hacer de esta sociedad una que permita dar igualdad de condiciones a todos. En esta ocasión traemos una interesante infografía que nos muestra algunos desarrollos tecnológicos a favor de personas con discapacidad.

Me gusta: Me gusta Cargando...