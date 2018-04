“La prisión preventiva en el banquillo”…Por: Octavio Huachani Sánchez

Aunque lo nieguen ya nada será igual. El fallo del Tribunal Constitucional que corrigió el abuso que se le estaba dando a una norma legal que solamente debería aplicarse de manera excepcional y no como una regla general, pondrá fin al uso indiscriminado y muchas veces injusto porque no respetaba el debido proceso y enviaba a prisión a las personas sin respetar la presunción de inocencia al que tienen derecho.

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional señaló que la justicia constitucional no se subordina a ningún poder político ni a rumores para orientar la opinión pública en determinado sentido. Sus sentencias no son políticas y remarcó que la justicia mediática no es justicia”

Blume aseguró que los magistrados del Tribunal Constitucional actuaron de acuerdo a la Constitución y los derechos humanos e instó al Poder Judicial y a la Fiscalía que asuman que el TC es garante de los derechos fundamentales.

Según un reporte de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en nuestro país viene ocurriendo un uso desmedido e irregular de la prisión preventiva. Así, de acuerdo a ese informe, en el Perú existen cerca de 40,000 personas en prisión preventiva.

Esta situación ha provocado el también uso abusivo de los hábeas corpus y los recursos de amparo.

Al respecto el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha presentado una iniciativa legislativa donde se propone la modificación en el Código Procesal Constitucional para que en el futuro las demandas de amparo o hábeas corpus se planteen en el distrito judicial donde la resolución judicial se emitió y no en otras zonas del país como actualmente viene ocurriendo.

“Si la resolución se dio en Lima, la demanda se debe presentar en Lima”, señaló el magistrado.

En este sentido hay que decir que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia presentaron su primer Habeas Corpus en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa donde fue rechazada. Posteriormente presentaron otro Habeas Corpus a un juzgado de Piura donde fue admitido y es el que el día de ayer revisó el TC.

Humala y Heredia continuarán enfrentando el juicio por lavado de activos que se les sigue en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho, ahora en libertad.

Ambos cumplieron nueve de los 18 meses de prisión preventiva que fueron dictados en su contra y que los mantuvo en cautiverio. Ellos vienen siendo investigados desde enero del 2015.

Al respecto hay que señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar que afecta el derecho de libertad personal durante un tiempo más o menos razonable y que prolongar la carcelería resulta un abuso.

En otros países su aplicación es cuestionada porque es contraria al principio de presunción de inocencia, puesto que sentencia con prisión al acusado aún antes de que se haya demostrado su culpabilidad.

