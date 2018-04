La presidente de BYD recibe galardón a “Mujer del año”

Stella Li, presidente de BYD, marca china de automóviles representada en nuestro país por Inchcape Latam Perú, recibió el reconocimiento: “Mujer del Año”, durante la Convención Legislativa de Mujeres llevada a cabo en el marco de la 49º Asamblea Estatal de California.

Esta actividad tiene como objetivo reconocer a las mujeres que han contribuido en gran medida al desarrollo de este importante Estado norteamericano. En esta oportunidad, el premio que recibió de las manos de Ed Chau, miembro de la Asamblea, fue por liderar la transición a un futuro de transporte sin emisiones y por crear cientos de puestos de trabajo.

Ed Chau, afirmó lo siguiente: “Reconozco a la Sra. Li por sus logros como ejecutiva de alto rango en BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos. Su compromiso a largo plazo con el desarrollo y la expansión de la tecnología de energía limpia y renovable ha resultado en la creación de empleos en California y en todo el mundo. Definitivamente, ella ejemplifica el éxito de las mujeres en roles de liderazgo y espíritu empresarial.”

Por su parte, Stella Li, afirmó: “Me siento honrada de estar con un grupo tan excepcional de mujeres hoy. Estoy realmente inspirada por el liderazgo, la visión y los logros de todas mis compañeras premiadas y de los miembros de la Convención Legislativa de Mujeres de California. Así pues, comparto los valores de este grupo sobre la creación de un futuro sostenible para todas nuestras familias y estoy entusiasmada de continuar con el arduo trabajo de cambio, ejemplificado por las mujeres que se encuentran aquí hoy.”

BYD se caracteriza por ser una compañía comprometida con el medio ambiente y es líder mundial en el desarrollo de tecnologías no contaminantes. Asimismo, cuenta con una red de concesionarios en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Pucallpa y Tarapoto, todos con servicio de atención al cliente personalizado, ventas y repuestos. En nuestro país, la marca cuenta con el respaldo de Inchcape Latam Perú y comercializa su renovado modelo: All New F3.

