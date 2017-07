Estreno teatral 5 de agosto: LA PEOR OBRA DEL AÑO – Últimos días de preventa

Con las actuaciones de Jhosep Palomino, Gerardo Cárdenas y Sergio Velarde

“La eterna rivalidad entre el artista y el crítico”: esta oración podría ser la sinopsis de una de las comedias norteamericanas más ácidas que se hayan escrito la década pasada.

“La peor obra del año” (Joseph Scrimshaw, 2002) enfrenta al infame actor, dramaturgo y director Tomás Sánchez contra el soberbio crítico de teatro Natalio Manchego, luego de que este último se atreviera a escribir una terrible reseña acerca del trabajo del primero. ¿Cuál fue el título de esa dichosa crítica? Pues la misma que le da título a la presente puesta en escena: LA PEOR OBRA DEL AÑO.

“Mis e-mails con Shakespeare” es el título del montaje producido, escrito, dirigido y actuado por Tomás Sánchez y que mereció las peores críticas luego de su estreno en un festival de teatro independiente, siendo la más contundente la del reconocido crítico teatral Natalio Manchego. Un feroz intercambio de puntos de vista sobre el Arte se inicia cuando Tomás, en un verdadero acto de locura luego de ser desalojado de su departamento por su exesposa, decide secuestrar a Natalio y mantenerlo de rehén. En medio ellos, un encargado de mudanzas se convierte en el incrédulo testigo de este brutal e hilarante contrapunto de argumentos.

“La peor obra del año” es una punzante comedia acerca del teatro dentro del teatro, del rol que cumplen los críticos en el medio artístico, y la desmedida soberbia que les infla el ego a ciertos artistas. Una pieza contemporánea de gran pertinencia y actualidad, gracias al sorprendente auge de plataformas virtuales dedicadas a la reflexión y crítica teatral.

Además, tanto el director como los actores de “La peor obra del año” tienen estudios en el Club de Teatro de Lima, institución educativa dedicada por 63 años a la enseñanza ininterrumpida de las artes escénicas, fundada por el Sr. Reynaldo D’Amore. El presente proyecto se convierte entonces, en un homenaje a su Alma Mater.

JOSEPH SCRIMSHAW (El autor): Comediante y escritor norteamericano de radio, televisión y teatro. Es autor de un libro de ensayos de comedia llamado “Comedy of Doom”. Ha actuado a lo largo de todo Norteamérica, en una gran variedad de festivales y convenciones de humor y de ciencia-ficción. Conduce un podcast de comedia sobre el gusto exagerado sobre ciertas cosas llamado “Obsesionado con Joseph Scrimshaw”. Sus obras de teatro han sido representadas a nivel mundial, entre ellas “Adventures in mating”, “An inconvenient squirrel”, “My Monster” (escrita con Bill Corbett) y “Worst Show of the Fridge”.

ALONSO CHIRI (El director): Actor, director y crítico teatral. Ha llevado dos años de teatro en el Club de Teatro de Lima y un taller de actuación con Oscar López Arias. Es bloguero teatral desde hace casi 7 años, llevando el acontecer del teatro local al público en general, a través de El Teatro de mi Vida. Llevó también el Taller de Dirección Teatral “Gramática del Primer Espectador” con Diego La Hoz y puso su primera obra en escena “El Tiempo de las Mandarinas” de Rafael Nofal, con muy buenas críticas por parte del público y medios especializados, nacionales y extranjeros. Es ingeniero de profesión, pero teatrista de vocación y pasión. Es heredero de la vena artística de María Isabel Chiri, reconocida actriz nacional en los años setentas.

SERGIO VELARDE (El encargado de la mudanza): Periodista y actor. Egresado del Club de Teatro de Lima y licenciado por la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza. Llevó talleres de Crítica Teatral con Santiago Soberón y Sara Joffré. Administra el blog Oficio Crítico, en donde reseña obras teatrales de la cartelera capitalina. Es fundador del grupo de teatro Tercera Llamada, que lleva a escena solo textos de autores peruanos, participando como actor en todos sus montajes. Además intervino como actor invitado en numerosas obras de teatro. Ha participado en cintas independientes nacionales galardonadas por los medios especializados.

JHOSEP PALOMINO (El Artista): Egresado de arte dramático del Club de Teatro de Lima, donde actualmente se desempeña como profesor de expresión corporal. Ha llevado talleres de improvisación en Ketoimpro y Di que sí. Participó en el Taller de actuación en ÓPALO Teatro. Perteneció al grupo de teatro Espacio Libre, con el cual participó en diversos festivales nacionales e internacionales. Es profesor de teatro de diferentes instituciones. Es percusionista del grupo Reciclón e integrante de colectivo Teatro del Riesgo.

GERARDO CÁRDENAS (El Crítico): Actor egresado del Club de Teatro de Lima, donde estudió Arte Dramático y Pedagogía Teatral, y donde actualmente es profesor del primer año de Arte Dramático. También estudió Locución y Expresión Oral en la Academia Peruana de Locución e Improvisación en Ketó Impro. Desde 2008 es miembro del colectivo Reciclón. Ha participado en obras teatrales como “Las formas perimidas” y “La niña se mató y punto”.

DATOS IMPORTANTES

TEMPORADA: del 5 al 27 de agosto (solo 8 funciones)

DÍAS: sábados a las 8 p.m. y domingos a las 7pm.

AUTOR: Joseph Scrimshaw

DIRECCIÓN: Alonso Chiri

ACTÚAN: Jhosep Palomino, Gerardo Cárdenas y Sergio Velarde.

LUGAR: Club de Teatro de Lima, Av. 28 de julio 183 Miraflores

Entrada general: S/. 25.00 (veinticinco nuevos soles)

Estudiantes y Jubilados: S/. 15.00 (quince nuevos soles)

PREVENTA: Hasta el 4 de agosto: S/. 15.00 (quince nuevos soles) a sergio_velarde_1976@hotmail.es o en ATRAPALO.PE

Entradas a la venta en la boletería del teatro.

