La ONG Movimiento Peruanos sin Agua representará al Perú en la final del Desafío Google.org

Dicha organización obtuvo la mayor votación del público y viajará a la Ciudad de México donde tendrá la posibilidad de ganar hasta US$ 250,000 adicionales para hacer realidad su proyecto de innovación con impacto social.

Lima, 19 de Noviembre 2017 (peruinforma.com) .- Google dio a conocer hoy que el Movimiento Peruanos sin Agua fue elegida por el público como la organización sin fines de lucro que representará al Perú en la final regional del Desafío Google.org, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 16 de Noviembre.

La ONG Movimiento Peruanos sin Agua fue anunciada el pasado 26 de septiembre entre las

tres ganadoras nacionales del “Desafío Google.org”, acreedoras a US$ 350,000 cada una, para hacer realidad su proyecto de innovación con impacto social.

Ahora, gracias al voto del público, esta organización peruana competirá contra cuatro proyectos de las ONG de los cinco países que participan en el Desafío Google.org (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú) y tener la oportunidad de ganar un premio adicional en la final regional de US$ 250,000 para el primer lugar, US$ 150,000 para el segundo o US $100,000 para el tercero.

El proyecto del ganador peruano busca dar solución a la carencia de agua, que afecta a 3.8

millones de personas en el país, mediante los “atrapanieblas” que permite producir hasta 400

litros de agua diarios por panel, mediante condensación del vapor de agua atmosférico. Su

impacto potencial radica en que este sistema es de bajo costo y no requiere de energía

eléctrica para su funcionamiento, permitiendo la creación de tierras aptas para el cultivo de

alimentos y en la generación de agua apta para el consumo humano.

El jurado de la final regional está compuesto por Rigoberta Menchú, embajadora de buena

voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz; Gabriel Baracatt, director

ejecutivo de Fundación Avina; los artistas Shakira y Diego Luna; la presidenta de Google.org,

Jacquelline Fuller; y Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica; quienes

evaluarán las ideas teniendo en cuenta su impacto social, su grado de innovación, su

factibilidad técnica de realización y su escalabilidad, para así elegir a los tres ganadores

regionales del Desafío.

La primera edición del Desafío Google.org se organizó en 2012 para apoyar a organizaciones

sin fines de lucro que utilizan la tecnología para generar un impacto positivo en su comunidad.

Desde entonces ha sido implementado en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur,

Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. La edición de 2017 es la primera en ser

lanzada a nivel regional, involucrando a varios países y destinando la mayor cantidad de fondos donados en la historia del Desafío (US$ 5,7 millones).

Cada año, Google.org ofrece alrededor de 100 millones de dólares en donaciones filantrópicas, US$ 1,000 millones en publicidad en línea gratuita y dispone de 100,000 horas de trabajo voluntario de los empleados de Google de todo el mundo.

Más información en g.co/Desafio2017 y #DesafioGoogleOrg

