“La música de Benny Carter”: Lima Interescolar Big Band en concierto

PROJAZZ (Organización Profesional Promotora del Jazz en el Perú), presenta el concierto “La Música de Benny Carter” a cargo de su elenco Lima Interescolar Big Band, el cual se realizará el martes 24 de octubre, a las 7:30 pm, en el Auditorio ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 160, esquina de Av. Arequipa con Angamos).

El repertorio de Lima Interescolar Big Band, incluye temas como Easy Money, Come on Back, Symphony in Riffs, entre otros, del legendario compositor y arreglista Benny Carter. Clarinetista, saxofonista, trompetista, director de big band y una de las principales figuras del jazz desde los años 30 hasta los 90, Benny Carter fue reconocido por otros músicos de jazz como el “Rey”.

Creada en noviembre del 2015, Lima Interescolar Big Band, está integrada por jóvenes músicos entres los 12 y 17 años de edad, provenientes de distintos colegios de Lima y forma parte del programa educativo de Projazz, el cual tiene como objetivo brindar a sus integrantes experiencias que los inspiren a lograr su máximo potencial como músicos y ciudadanos del mundo.

Lima Interescolar Big Band, bajo la dirección del saxofonista y educador Rubén Romero, ha participado en el Festival Internacional Jazz en Lima del ICPNA en los años 2016 y 2017. Cuenta con dos giras internacionales a los Estados Unidos: “FESTEJO & SWING- GIRA USA 2016” y “JAZZ A GOLPE DE CAJÓN – GIRA USA 2017”. Participó en el 5th Annual West Milford High School Jazz Festival (Gira USA 2016) obteniendo el premio a mejor Big Band, mejor sección rítmica y mejor sección de trompetas.

Rubén Romero, es director de la Escuela de Música del Colegio Peruano-Alemán Alexander von Humboldt, asesor del programa de Jazz de la ONG “Sinfonía por el Perú”, educador asociado al JEN (Jazz Education Network), fundador y director de Projazz.

Me gusta: Me gusta Cargando...