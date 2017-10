Tendrá breve temporada en el Teatro Helénico

También interpreta a ”Meche” en la serie “De vuelta al barrio”

Cécica Bernasconi protagonizará obra teatral en México

Además, retornará a las tablas en Lima acompañada de Javier Valdés en una comedia inglesa

La actriz Cécica Bernasconi, quien interpreta a ”Meche” en la serie “De vuelta al barrio”, viajará en los próximos meses a México para protagonizar la obra teatral “La extravagancia”, dirigida por Carlos Tolentino y Norma Berrade.

El montaje, escrito por el argentino Rafael Spregelburd, se ha presentado en dos temporadas en el Teatro de Lucía y será estrenado en enero en la capital mexicana, en la sala La Gruta del Teatro Helénico.

“Es la primera vez que llevo una obra al extranjero, me causa mucha emoción y curiosidad cómo la recibirán. Es un público diferente. Viajo a México acompañada de Norma, quién se encargará de la dirección allá”, comenta Cécica.

“A la obra “La Extravagancia” le tengo un amor especial. Me fue propuesta por Carlos Tolentino. Ha sido el primer monólogo que he hecho en mi carrera teatral. Es una propuesta de teatro de riesgo y, eso es lo que más me gusta”, expresa.

“Carlos, no hace ninguna concesión con el espectador. No le da nada servido. Hace que cada espectador piense, se lleve una sensación y entienda de alguna manera lo que le parece. Como actriz es un trabajo que me llevó a extremos que nunca pensé y fue posible gracias a Carlos y Norma”, indicó.

A su retorno a Lima regresará a las tablas en el 2018 acompañada de Javier Valdés en una comedia inglesa.

Cécica Bernasconi, es versátil. Es actriz, productora de teatro, gestora cultural y pintora. Ha participado es más de 25 obras cómo actriz, ha producido 20 obras y ha trabajado en varias telenovelas, series de televisión y cine.

Viene de una familia de tradición artística, es hija de la primera actriz Lucía Irurita y del reconocido artista plástico Carlos Bernasconi.

