La exportaciones peruanas crecen en octubre

Las exportaciones peruanas entre enero y octubre sumaron US$ 39 mil 462 millones 669 mil, lo que representó un crecimiento de 10.2%, sin embargo, se observó la segunda caída mensual en lo que va del año (-11.3% en septiembre y -3.3% en octubre), por los menores despachos mineros, lo cual genera preocupación en el sector, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez refirió que una vez más se evidencia la dependencia de nuestro país a los minerales. El cobre, por ejemplo, alcanzó su valor más alto en diciembre del 2017 y desde entonces cayó en 15.1%. El oro y el cinc descienden desde marzo pasado en -8.2% y -22.2% respectivamente, y la plata retrocede desde marzo del 2017 acumulando una caída de -22%.

“No podemos anticipar cuantos meses más permanecerá esta tendencia en los precios, o los factores ajenos a nosotros como la corrección de la tasa de interés de referencia del FED o la guerra comercial entre EE.UU. y China, pero no hay duda de la necesidad de una estrategia de largo plazo para impulsar la diversificación exportadora”, sostuvo.

Plan de competitividad integral y efectivo

Varilias añadió que en las actuales circunstancias en las que se necesita evitar una mayor desaceleración de la economía y defender la capacidad exportadora no tradicional, se debe estructurar un plan de competitividad integral y efectivo que permita el surgimiento de una nueva plataforma productiva exportadora.

“Algo similar ocurre con el drawback. y la decisión del gobierno de no ampliar su vigencia en el largo plazo, manteniendo o incrementando su tasa de devolución. Los grandes, medianos y pequeños empresarios realizamos nuestras actividades en un entorno sumamente difícil y todo se complica más cuando salimos al exterior en donde competimos con productos de otros países que son muy agresivos en sus políticas de promoción”, refirió.

Exportaciones primarias

ADEX informó que las exportaciones tradicionales (US$ 28 mil 627 millones) cerraron entre enero y octubre con un alza de 8.5%, sin embargo, en el detalle mensual, se observan retrocesos (-4% en agosto, -16.2% en septiembre y -9.6% en octubre). La minería con una variación de 7% en el acumulado, presentó contracciones (-9% en agosto, -25% en septiembre y -11% en octubre).

Entre enero y octubre, el petróleo y gas natural (US$ 3 mil 439 millones) creció 26% y la pesca (US$ 1,815 millones) 3%. El agro tradicional (US$ 562 millones 726 mil) cayó -7.64%.

Con valor agregado

Los despachos con valor agregado entre enero y octubre (US$ 10 mil 835 millones) se incrementaron en 14.9%. El subsector más importante fue el agroindustrial (US$ 4 mil 634 millones), con un crecimiento de 16.8%. Sus partidas más importantes fueron las paltas, arándanos rojos, uvas, espárragos y mangos frescos.

EE.UU. continúa como el principal destino de los despachos con valor agregado con el 27% de representación. Países Bajos, Ecuador, Chile, España Colombia, Bolivia, China, Brasil y Reino Unido completan el ‘top ten’.

