“La emoción y la ilusión están garantizadas”

Dice Hansel Cereza, director creativo de la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

Artistas y voluntarios ultiman detalles y afinan espectáculo para este viernes 23 desde las 7.00 pm en el Estadio Nacional

El director artístico y escénico Hansel Cereza lleva muchos años en la concepción y creación de eventos de gran envergadura y actos inaugurales. En su vasta trayectoria figuran la dirección de actores de la ceremonia de inauguración de Barcelona (1992) y la Copa América Chile (2015), entre otros acontecimientos deportivos. Ahora tiene la enorme responsabilidad de dirigir la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 que se realizará este viernes 23 de agosto a las 7.00 pm en el Estadio Nacional.

“Me hizo mucha ilusión saber que haría esta ceremonia porque es un reto dentro de toda mi carrera, y porque, realmente, hacía tiempo que lo deseaba: enfrentarme a este reto en el que representas a todos esos atletas que tienen discapacidad y que, aún teniéndola, la han superado, han evolucionado y nos están demostrando al mundo entero que una discapacidad no tiene porqué ser un problema” señala Cereza haciendo un alto en los ensayos.

Un elenco de casi 500 personas, muy motivadas, están afinando lo detalles de lo que se verá en escena durante casi dos horas. El show está a cargo de Balich Worldwide Shows, una de las más reconocidas compañías dedicadas a la producción de espectáculos en vivo, tal como lo hizo con gran éxito en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Rio 2016 .

“Si han visto las otras dos ceremonias, esta tercera está envuelta y vestida con la misma espectacularidad que las otras dos ceremonias. Todos los artistas, todos los voluntarios, todos los bailarines están al pie del cañón, y hemos sacado un bellísimo trabajo que se exhibirá el día 23. Estamos en la recta final ” indica Cereza.

La participación de artistas con discapacidad es parte de esta apertura, son alrededor de 50 en diferentes líneas: acróbatas, bailarines y los protagonistas que se han superado muchísimo. “Fue facilísimo dirigirlos. Ellos mismos, desde el primer día, se comportaron naturalmente y yo lo que quería era su naturalidad y demostrarle al mundo que la naturalidad está en la aceptación de uno mismo” dice el director.

Pero también los más de 1800 para atletas visitantes tendrán una participación importante en este acto inaugural. Estarán sentados frente a los escenarios como espectadores. “Una vez que han hecho el desfile no van ir a las gradas, sino que se van a incorporar al espacio escénico como protagonistas activos de la ceremonia” añade Cereza.

Mientras las piezas van encajándose, y va tomando forma todo lo que el director durante tanto tiempo ha diseñado y conceptualizado, éste se muestra cauto para revelar más detalles. “Mucho no se puede explicar porque el factor sorpresa es fundamental para lograr el efecto deseado en la audiencia, por eso las ceremonias guardan ese secreto que se descubre el día que se realizan y no se vuelven a repetir nunca más; y por eso, también, es importante no perdérselas para que, años después y con gran emoción, uno pueda decir, “yo estuve allí”.

Cereza se atreve a darnos un pequeño adelanto de lo que se verá este viernes 23: “Hay drama, hay celebración, hay una estructura dramática. A esta ceremonia la he teatralizado más para contar esta historia, realmente hay varios momentos en los que, a más de uno, le van a saltar las lágrimas. La emoción y la ilusión están garantizadas, pero hay un ingrediente más: a las personas, después de esta ceremonia, les cambiará el pensamiento y verán que todos somos iguales.

Las entradas para asistir a esta imperdible ceremonia de Inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 este viernes 23 a las 7.00 pm en el Estadio Nacional están a la venta en www.lima2019.pe y en los 11 puntos de venta autorizados por Teleticket. Entradas desde 20 soles. Hay 50% de descuento para menores de 18 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

