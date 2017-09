La Bombonera fue aceptada como sede del partido del 5 de octubre

Argentina-Perú: FIFA envío una notificación a la FPF

Tras recibir la notificación de la FIFA, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, confirmó que el partido entre Argentina y Perú, del 5 de octubre, se disputará en el estadio La Bombonera.

“Acabo de leer el documento que me ha traído Víctor Villavicencio que es oficial y que ya debe haber llegado a AFA. Es un comunicado escueto, breve de la FIFA, frío hasta cierto punto, nos dicen que en base a la carta emitida desde la FPF nos da la respuesta que el estadio de Boca Juniors está activo, que no hay problemas de seguridad, ni nada por el estilo, contó Oblitas a El Comercio.

Oblitas Saba aseguró que la FPF no enviará reclamo alguno sobre la decisión de dar luz verde a La Bombonera. Dijo, que sólo pidieron que les confirmen si reunía toda la seguridad.

La FPF remitió días atrás una carta a FIFA donde expresaba que dicho recinto deportivo no pasó por el proceso de evaluación en el plazo establecido por los entes futbolísticos internacionales.

“Desde el punto de vista deportivo, no tenemos ningún problema en jugar en la Bombonera, lo único que le pedimos a la FIFA es que nos envíen la comunicación, que si el estadio estaba habilitado o no. La respuesta es que el estadio, para ellos, sí está activo. Preferimos dejar el tema allí, no hablamos más y para adelante”.

