La Abuela Gamer nos cuenta su historia y cómo el gaming acercó más a su familia

En HyperX, cuando decimos “todos somos gamers”, la verdad es que nos referimos a todos y la señora Isabel Martinotti, la “abuela gamer” como la conocemos los gamers en América Latina, es el perfecto ejemplo de esto. Nosotros no nos cansamos de contar esta historia porque es una demostración de que no existen límites entre el amor de una madre y sus hijos o, en este caso, el de una abuela y su nieto.

Isabel va a cumplir 84 años, comenzó a jugar cuando su nieto Germán tenía apenas 9 años – ahora él tiene 27 así que ella tiene más experiencia en gaming que muchos de nosotros – y nos dijo que le encanta y que quiere seguir haciéndolo por muchos años más.

“Todo empezó porque mi nieto empezó a salir solo y me puse a jugar con él (videojuegos) y ahí pudimos hablar más y yo pude conocer más de la vida de mi nieto y aconsejarlo (…) lo que me permitió tener una relación mucho más abierta con él” nos dijo la abuela gamer, quien además dijo que el gaming se convirtió en una herramienta de crianza para ella con su nieto.

Para la abuela gamer encontrar un espacio de entendimiento con sus hijos y nietos ha sido el secreto para que ellos se conviertan en “buenos seres humanos” y eso es lo que más le hace sentirse orgullosa de su trabajo como madre.

De esos inicios, la abuela gamer ahora es una entusiasta y una fanática de la franquicia de Final Fantasy y de Witcher 3, el cual ha terminado unas 4 veces. “Si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, sobre todo si los jueguitos – como ella les dice con cariño – pueden servir para generar algo maravilloso con tu familia”, agregó Isabel.

Sobre si ella piensa que todos somos gamers, la abuela dice que “hay gente que juega cartas, otros que juegan a palabras cruzadas y a mí me encantan los jueguitos. Esto no tiene edad y cualquiera puede hacerlo, además de que te ayuda a ejercitar la mente y a buscar soluciones para problemas”, lo cual nos permite seguir trabajando el intelecto.

Después de esa demostración de sabiduría, teníamos que preguntarle si tenía algún consejo para los gamers más jóvenes y sin dudarlo nos comentó: “que disfruten cada segundo de la vida y que los que juegan se acuerden de descansar. Jueguen, descansen 15 minutos, den una caminata, ejerciten el cuerpo y luego vuelvan a seguir jugando”.

HyperX: Todos somos gamers

La campaña “We are all gamers” es más que una iniciativa publicitaria para HyperX, es una declaración de sus valores, entre los cuales se destaca la inclusión. Ariel Plabnik, Gerente de Desarrollo de Negocios de HyperX para el Cono Sur, comenta que el caso de la abuela gamer “realmente demuestra que el gaming no tiene edades, ni género, es sólo una cuestión de ganas y de encontrar una actividad para compartir con los que más queremos”.

Esa también es la razón por la que la marca resalta que todos sus aliados, ya sean influenciadores, jugadores profesionales o miembros de la comunidad gamer, son parte de la #HyperXFamily. “Esto es super importante para nosotros porque refleja nuestros valores”, estableció Plabnik, quien añadió que “el tratamiento que le damos a nuestros aliados es de mucho respeto y camaradería. Consideramos que cada uno de los que forman parte de nuestro equipo, ya sea de manera directa o indirectamente, son una parte fundamental de nuestro éxito y de nuestra familia”.

En el resto de las familias, Ariel Plabnik también nos dice que se están viendo cambios cada día. “Actualmente es más común (el gaming), se está transformando en algo más cotidiano y muchos padres están escuchando más historias de los torneos, eventos y actividades que se realizan en la industria que ayudan a que la visión sea más amplia y no solamente sobre las horas que su hijo está delante de la computadora o consola”, agregó.

Y, ¿cuánto falta para que más personas adopten el gaming como un pasatiempo familiar?, Ariel nos dice que sólo hace falta tiempo. “Cada día somos más… We are all gamers!” finalizó Plabnik.

