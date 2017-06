Kuczynski: “Si América Latina tiene algo de solidaridad, tenemos que buscar solución para Venezuela”

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, pidió hoy a las naciones de América Latina redoblar sus esfuerzos para buscar una salida a la crisis interna que vive Venezuela y advirtió que, si ello no ocurre, la situación podría salir de control en dicho país en perjuicio de la población.

“Tenemos que evitar eso, si América Latina tiene algo de solidaridad entre los países, tenemos que tratar de buscar una solución”, afirmó el mandatario durante la inauguración del foro “El Perú del Futuro” organizado por el grupo Prisa.

“Si no se hace nada vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener invasión en Cúcuta, en la frontera de Colombia, vamos a tener gente que llega a Curazao (sur del mar Caribe) en bote y se hunde el bote como ha pasado en el Mediterráneo”, expresó durante el evento realizado en el Casino de Madrid.

El mandatario peruano sostuvo que en Venezuela actualmente no existe democracia y, además, “una buena parte de la población no se siente representada (por el Gobierno)”.

“La discusión debería ser cuál es la sustancia de lo que se quiere. Uno, que los presos políticos regresen a sus casas, que ya no haya un solo preso político; y dos, que se deje entrar la ayuda humanitaria, hay unos problemas inmensos, empecemos por ahí”, recalcó.

Al referirse a la situación política de América Latina, Kuczynski indicó que, con la excepción de Cuba, la democracia está bien establecida en el continente, lo cual, a su criterio, “ha sido uno de los grandes logros de los últimos 30 años”.

De otro lado, el jefe de Estado dijo ser “razonablemente optimista” sobre las futuras relaciones entre Estados Unidos, América Latina y otras regiones del mundo, bajo la administración del presidente Donald Trump.

“A mí me ha ido bien con él, le he dicho: puente, no muros, creo que el presidente de Estados Unidos se está dando cuenta que algunas de sus propuestas electorales tienen que moderarse”, señaló.

Por último, consideró que España tiene un “papel fundamental” en las relaciones internacionales, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo.

“España es un país fuerte, está saliendo de los problemas de la crisis financiera a toda velocidad, es un embajador potente, es un país que cree en el libre comercio, en la democracia, la libertad, tiene una cultura afín con América Latina”, expresó

En el marco del foro “El Perú del Futuro”, el mandatario peruano se reunió con el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián; y el director del diario El País, Antonio Caño.

El evento contó con la presencia del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; y del ex presidente de Gobierno de España, Felipe Gonzales.

Kuczynski asistió acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna; y Economía y Finanzas; Alfredo Thorne; así como por el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaunde; y el asesor en Asuntos Internacionales, Roberto Rodríguez.

Previamente, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

