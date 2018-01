Kuczynski debe recibir a Lava Jato para acabar con especulaciones

La Comisión Investigadora denominada Lava Jato está a la espera que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski señale la fecha y la hora en que estará dispuesto a recibir a los miembros de ese grupo de trabajo, a fin de responder a las diferentes interrogantes que se le formule en torno a los cargos que se le atribuye.

Así lo señaló la presidenta de ese organismo legislativo, congresista Rosa Bartra Barriga (FP), quien precisó que la situación de espera se cumple no obstante que seis veces se le ha tramitado la comunicación al primer mandatario del país.

“Lamentablemente no se sabe cuándo se va a decidir a pesar que se le ha remitido seis comunicaciones en las que no solamente le pedimos respetuosamente señalar fecha, hora y lugar para responder sobre diferentes puntos, sino se ha incluido temas actualizados, para que aclare”, indicó.

Sobre la versión del congresista Gilbert Violeta de que el presidente definirá la fecha de la entrevista con la Comisión, Rosa Bartra manifestó que esperaba que así sea.

“Creo que el presidente tiene que poner fin a las especulaciones y acabar con todas las acusaciones que se le hace. Además él mismo dijo que iba a ofrecer que se le abra su secreto bancario. La Comisión le ha pedido, conjuntamente con su declaración de impuestos en el Perú y en otros países donde haya tributado, ojalá que cumpla con ese ofrecimiento”, expresó.

Respecto a la consulta que se le hizo sobre la indemnización de más de tres mil millones de soles de reparación civil que ha fijado la Procuraduría para el Estado peruano, la legisladora informó que hace algunas semanas pidió a esa institución que remita el alcance y el sustento del monto reparador, el cual lo ha remitido y está en análisis.

“Es un cálculo que ha hecho la Procuraduría que no me corresponde cuestionar como tampoco no me concierne fijar posición sobre la decisión del Ministerio Público de definir la condición de colaborador eficaz de Jorge Barata, no obstante que desde el año pasado, prácticamente más de un año, se viene hablando del mismo tema”, expresó.

Reiteró que llama la atención que el Ministerio Público no haya definido durante un año la situación de Jorge Barata, “no sé lo que espera la Fiscalía para tomar esa decisión, a pesar que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones cuál es el convenio, preconvenio, las implicancias y qué sujetos estarían dispuestos a ser colaboradores. No se ha informado nada”.

Ante reiteradas preguntas que le formuló la prensa, Rosa Bartra dijo que repetía que no podía emitir ninguna opinión sobre lo que no se conoce respecto al convenio acordado con una persona jurídica sobre la colaboración eficaz que cumplirá.

También se refirió de que hay versiones infundadas que afirman que somos una comisión que encubre, sin embargo, anotó, desde hace un años se ha pedido al Ministerio Público que informe sobre la declaraciones hechas por Marcelo Odebrecht en Curitiba, en diciembre pasado, pero lamentablemente estamos finalizando enero y esa información nos ha sido negada, aduciendo el principio de reserva, pero la transcripción de esa entrevista ha sido publicada por los medios de prensa.

“Somos los primeros en querer que la verdad se conozca porque es de alto interés público que puede significar un antes y un después y puedan corregirse prácticas corruptas que todos conocemos”, expresó.

Rosa Bartra informó también que la comisión ha solicitado más de 900 requerimientos de información a diferentes entidades sobre hechos vinculados a las investigaciones que se realizan con fines transparentes.

Me gusta: Me gusta Cargando...