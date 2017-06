Kuczynski: mi gobierno promueve cambio social para hacer frente a desigualdad

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo hoy que el Perú necesita impulsar el crecimiento económico, pero, al mismo tiempo, un cambio social para acabar con los desequilibrios y mejorar las condiciones de vida de la población.

Al inaugurar el foro “Perú del Futuro”, organizado por el Grupo PRISA, el mandatario dijo que, si bien el país ha mejorado los ingresos por habitante, todavía hay mucha pobreza, por lo que es necesario que el Estado esté presente en todo el territorio.

“El Perú necesita dos cosas: mucho crecimiento económico porque es un país que todavía está en ingresos medios bajos, y si no hay crecimiento no hay recursos, pero, al mismo tiempo, necesitamos un cambio social”, refirió el mandatario durante el evento que tuvo lugar en el Casino de Madrid.

Kuczynski indicó que la renta media por persona en el Perú se sitúa en torno a los 8 mil a 10 mil dólares, cinco veces por debajo de la media europea, por lo que nuestro país aún tiene grandes desafíos para cumplir sus objetivos.

“Es cierto que ahora tenemos electrificación en casi todo el Perú, pero también es cierto que un tercio de la población todavía no tiene agua potable”, expresó.

El presidente de la República dijo que su Gobierno trabaja por hacer un Estado más eficiente en su organización, en ese sentido, indicó que su mayor preocupación es la ejecución de obras públicas al servicio de la comunidad.

“Hay proyectos en curso, pero a mí no me preocupan esos proyectos, sino la escuelita en Chumbivilcas, las obras de agua potable, es una paradoja que las ciudades no tengan agua potable, esa es nuestra prioridad”, enfatizó.

El mandatario también puso como prioridad de su administración la lucha contra la corrupción, respecto de la cual sostuvo que “es costosa, pero fundamental”.

Refirió que de los 25 gobernadores regionales que existen en el Perú, 14 han sido acusados de presuntos actos de corrupción y unos 5 ó 6 estuvieron en la cárcel.

“Varios proyectos se han caído debido a eso, pero los estamos reviviendo (…). Nuestro reto es organización y para tener la organización tenemos que motivar al país para que no se dejen guiar por intereses puramente personalistas de algunos tipos por ahí”, aseveró.

El foro “El Perú del Futuro” contó con la participación de Antonio Caño, director de El País; Luis Cebrián, presidente de El País y Grupo Prisa, así como del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; y del expresidente de Gobierno de España, Felipe Gonzales.

Kuczynski asistió acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna; y Economía y Finanzas; Alfredo Thorne; así como por el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaunde; y el asesor en Asuntos Internacionales, Roberto Rodríguez.

Previamente, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

