Kuczynski: Lo que está en juego no es la vacancia, sino la democracia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró hoy en el Congreso que el proceso de vacancia al que es sometido está poniendo en juego la democracia peruana que tanto esfuerzo costó recuperar.

“Lo que está en juego no es la vacancia de un Presidente, sino la democracia que tanto le costó al Perú”, manifestó en su alocución de defensa ante el Pleno del Congreso.

El jefe del Estado peruano subrayó que todo lo que posee en su vida lo ha logrado con base en su esfuerzo y su trabajo honesto.

“Mirándoles a los ojos digo: no soy corrupto y que no he mentido; jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, ministro de Economía, de Energía y Minas, gerente del Banco Central de Reserva o primer ministro y tampoco lo he hecho desde que soy Presidente”, manifestó.

Kuczynski se presenta ante el Pleno del Congreso para defenderse de las acusaciones de corrupción lanzadas luego de conocerse que la constructora Odebrecht pagó a una de sus empresas por servicios de consultorías.

El gobernante peruano ha manifestado anteriormente que no gestionó ningún contrato con Odebrecht, pues había delegado el manejo de la empresa a su socio chileno Gerardo Sepulveda.

La oposición requiere de 87 votos para aprobar la vacancia.

(Fuente: Andina)

