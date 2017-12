Kuczynski llama al Congreso a preservar institucionalidad y sistema democrático

Actuemos con sensatez, no podemos dejarnos gobernar por rencillas políticas, pidió

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llamó al Congreso a preservar la institucionalidad y el sistema democrático en nuestro país, al finalizar su defensa en la sesión plenaria que definirá su continuidad en el cargo.

Kuczynski indicó que un sector de la oposición que perdió las elecciones pretende tomar el poder que no le dieron los votos, controlando en paralelo instituciones fundamentales como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional.

“Eso se llama un golpe de estado y contra eso es que me he venido a defender; nuestro compromiso debe estar hoy más que nunca con preservar la institucionalidad y el sistema democrático en nuestro país”, apuntó.

Dijo que su único interés es servir al país y que toda su vida profesional la dedicó al trabajo honesto, al servicio del Perú y a conseguir lo que ha logrado en base a su trabajo y su esfuerzo.

“Actuemos con sensatez. No podemos dejarnos gobernar por rencillas políticas y afanes personales. Actuemos poniendo en perspectiva nuestra historia”, invocó ante el Pleno.

Apuntó, asimismo, que trata de servir cada día con honor y dignidad al pueblo, y que se ha equivocado muchas veces, lo cual lamenta profundamente.

“Sólo espero que el Parlamento entienda la magnitud histórica del error que pretende cometer y no vote a favor de una moción de vacancia sin motivación real alguna. El daño no me lo harán a mí. Se lo harán al Perú”, sostuvo.

“Si dicen de corazón amar a su país, actúen en consecuencia. Está solo en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”, añadió.

En el cierre de su intervención, el presidente Kuczynski insistió en que las imputaciones invocadas en el pedido de vacancia presidencial son infundadas.

Se preguntó por qué nos empeñamos en volver a tiempos de oscurantismo democrático y porque el sueño republicano que idearon San Martín, Bolívar y Grau “está en peligro debido a la ligereza y al oportunismo político de cierta clase dirigente”.

Recordó, en ese sentido, que al país le costó muchísimo recuperar la democracia y que esta es la primera vez en que tenemos cuatro gobiernos democráticos sucesivos y una economía admirada en América Latina.

“Somos un país que, hoy más que nunca, podría tenerlo todo para salir adelante si trabajáramos juntos y si tuviéramos una clase política que pensara, no a cuatro, sino a 20 años”, manifestó.

Apunto que como demócrata, acudió al Congreso para defenderse de falsas acusaciones, defender la República y la institución presidencial y velar por que se respete la voluntad del pueblo en las urnas.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...