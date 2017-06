 Kuczynski: la meta para el 2021 es que todos los pueblos del Perú tenga agua potable

Mandatario inauguró taller “Asistencia Técnica para las empresas de agua y alcantarillado del Perú”.

Uno de los grandes objetivos del Gobierno es que para el Bicentenario de la Independencia todos los pueblos y ciudades del Perú tengan el servicio de agua potable, expresó hoy el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.

“Es una meta bien ambiciosa, lo sabemos, pero tenemos que trabajar en esa dirección”, indicó el mandatario al inaugurar el Taller Nacional “Asistencia Técnica para las empresas de agua y alcantarillado del Perú”.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones de San Borja, sirvió para relanzar el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), y fortalecer las empresas de servicios de saneamiento para cerrar brechas y llegar al cien por ciento de peruanos con agua potable.

“Cuenten con mi apoyo, por eso he venido esta mañana, no es nada fácil, creo que va haber muchas frustraciones en el camino, pero yo espero que podamos cumplir los objetivos trazados”, afirmó Kuczynski.

El jefe de Estado sostuvo que el Perú no podrá dar un salto hacia la modernidad y el desarrollo sino resuelve de manera definitiva el déficit de agua potable en las viviendas, principalmente de los sectores más necesitados del país.

“El agua es fundamental, lo sabemos todos, pero, claro, como los que gobiernan viven en lugares lindos y tienen agua todo el día, no se dan cuenta que hay una gran proporción de la población que no tiene agua, que depende del camión o de que se vuelva a abrir el sistema, o el agua viene solo por una hora o no viene”, refirió.

Dijo que para lograr las metas, el Gobierno ya ha dado los primeros pasos en un sector (Saneamiento) que estuvo “abandonado por muchos años”, transfiriendo los recursos económicos necesarios para ejecutar las obras de agua potable y alcantarillado.

Kuczynski consideró fundamental una reorganización de dicho sector, pues actualmente existen Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) muy grandes y, al mismo tiempo, demasiado pequeñas, separadas por valles y montañas, y lo que se debe buscar una organización “que funcione mejor”.

Asimismo, sostuvo que todas las EPS se encuentran descapitalizadas, debido a que existe una gran proporción de agua no facturada, del orden de 40 a 45 por ciento, sumado al hecho de que las empresas sacan agua de los pozos muchas veces sin pagar y sin ningún control”.

El mandatario comentó que el otro problema es que el sector saneamiento está mal remunerado y lo que se necesita es una mejor gestión.

“Necesitamos un cambio. Es un trabajo de hormiga, el gobierno puede dar las grandes directrices, puede ayudar a traer el capital, pero necesitamos más, necesitamos trabajo en la base del sistema hasta el cliente más pequeño, y necesitamos ayudar al pequeño a que pueda pagar su cuenta, que no sea una cuenta exorbitante porque no va a poder pagar”, manifestó.

La ceremonia contó la presencia del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo; y del director ejecutivo del OTASS, Fernando Laca Barrera.

Asimismo, estuvieron presentes 250 alcaldes (provinciales y distritales), presidentes de directorios y gerentes generales de EPS.

