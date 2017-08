Kuczynski destaca medidas de su gobierno a favor de las Pymes y Mypes

Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, clausuró la X Cumbre Pyme

El presidente Pedro Pablo Kuczynski destacó las medidas adoptadas por su gobierno a favor del desarrollo y expansión de las pequeñas y medianas empresas, a las cuales calificó como los empleadores más grandes del país. Por ejemplo, aseguró que ahora la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) es más amigable con las pequeñas y medianas empresas para fomentar la tributación de este sector de emprendedores.

“Quiero felicitar a la Sunat por poner una cara sonriente en vez de tristona, y eso me parece muy importante porque si la Sunat no es amiga, la gente no va a querer pagar impuestos”, indicó durante la clausura de la X Cumbre Pyme APEC 2017.

El jefe de Estado también indicó que las pequeñas y medianas empresas en el país congregan una gran fuerza laboral con un 51.4% de empleo para mujeres, lo cual demuestra el espíritu emprendedor y la valoración a la mujer peruana.

“Ustedes son la empresa en el Perú, porque las Pymes y Mypes son el empleador más grande en el Perú (…) con más de 8 millones de trabajadores y más de 4 millones de mujeres que trabajan en las Pymes y Mypes “, expresó. Agregó que durante el primer año de su gobierno se dieron normas para “simplificar la vida de las pequeñas empresas”, las cuales se vienen implementando a través de las diferentes instancias del Ejecutivo.

Inversionistas pequeños En ese sentido, dijo que la pequeña y mediana empresa necesitan “aires frescos y un buen ambiente económico” para que el inversionista pequeño o grande decida dónde y cómo invertir y si debe o no endeudarse o contratar a más empleados. Otro tema en el cual viene trabajando es el acceso al crédito de la pequeña empresa que “es un inmenso reto”, toda vez que los costos son altos debido a que el mercado aún es insuficientemente competitivo.

Kuczynski también comentó que el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República una ley de reforma del mercado de capitales que, si se aprueba, beneficiará directamente a las Mypes y Pymes. “Tenemos que traer al Perú más intermediarios financieros porque la competencia es la clave para progresar en el sistema financiero”, indicó. En otro momento, explicó que con la participación activa del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico, la pequeña y mediana empresa tendrán nuevos mercados en el que comercializarán sus productos. “El Perú va a tener años muy buenos y estamos abriendo mercados.

La Alianza del Pacífico se está abriendo a nuevos miembros que van a estar en Lima en unos días, y que nos abren nuevos mercados y nuevos ejemplos”, aseguró. También se mostró optimista por los indicadores de la economía peruana que garantizan el cumplimiento de endeudamientos externos, en comparación con otros países de la región, pues señaló que “nuestro riesgo país en América Latina es el más bajo después de Chile”.

Cumbre Pyme La X Cumbre Pyme, que convoca a más de mil emprendedores, pequeñas y medianas empresas peruanas, tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las empresas, brindándoles herramientas innovadoras para mejorar su complejidad e impulsar el desarrollo de políticas públicas que promuevan su formalización e internacionalización.

Este año la cumbre tuvo como tema central la revolución en el emprendimiento y abordó temas como el desarrollo tecnológico, redes sociales, comercio electrónico y emprendimiento social, aspectos muy relevantes para fomentar el crecimiento, formalización y desarrollo de las Pymes en el Perú.

Durante la clausura de la X Cumbre Pymes APEC 2017 participó el presidente de COMEX Perú, José Luis Noriega, así como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca.

(Fuente: Andina)

