Kuczynski afirma que recibió en su casa al congresista Moisés Mamani

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que recibió en su vivienda al congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani días antes de que el pleno del Parlamento debatiera la segunda moción de vacancia en su contra.

El exmandatario detalló que conversó con el legislador de Fuerza Popular sobre la necesidad de descontaminar el lago Titicaca, ubicado en Puno, región a la cual representa Mamani.

“Mamani vino a hablarme de Puno, a decirme que, en fin, que él podía quizás no votar por la vacancia. Le dije: Oye, mira aquí no vamos a hablar de eso, no estoy aquí para pedirle su voto, estoy aquí para hablarle de Puno (…)”, precisó en una entrevista con CNN.

Pedro Pablo Kuczynski dijo que su renuncia a la Presidencia de la República se debió a la insistencia de la moción de vacancia en el Congreso.

“EL 21 de diciembre hay una vacancia express que no prosperó y el 22 marzo una segunda. Unos días antes un destacado congresista del partido de oposición dijo si fallamos en el segundo intento, lo haremos en el tercero y seguiremos martillando hasta que este señor se vaya. Y eso empezó desde el primer día de gobierno”, anotó.

En otro momento, Kuczynski refirió que le desea lo mejor a Martín Vizcarra, actual jefe del Estado peruano.

(Fuente: Andina)

