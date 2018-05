Keylor Navas hace historia para Costa Rica y Centroamérica con tercera Champions

El arquero fue vital para que los madridistas logren su tercera “orejona” consecutiva

Keylor Navas sumó su tercer título de Liga de Campeones

Keylor Navas se ha hecho un hueco en la historia del fútbol centroamericano al ganar con el Real Madrid su tercera Liga de Campeones.

“Es espectacular, estoy muy agradecido con Dios, son experiencias únicas, es un privilegio, la tercera Champions seguida”, declaró Navas a la televisión Antena 3 nada más terminado el partido.

“Cuando gané la primera no me imaginé que esto iba a pasar y hoy es una realidad, entonces no me queda más que disfrutarlo”, apuntó.

El costarricense de 31 años logró el título este sábado firmando además un buen partido. Sus intervenciones mantuvieron a raya en la primera parte a un Liverpool que parecía un vendaval.

Una vez que Navas cumplió con su trabajo en la primera parte, el Real Madrid se despertó en la segunda para ganar al Liverpool por 3-1 y conquistar el decimotercer título de su historia, el tercero seguido y el cuarto en las últimas cinco ediciones.

Ya es leyenda

Keylor Navas es ya una leyenda en el Real Madrid, superando en gloria internacional a otro centroamericano ilustre, el mexicano Hugo Sánchez, ídolo del equipo blanco en la década de los ochenta y que estuvo presente este sábado en el Estadio Olímpico de Kiev.

Hugo Sánchez no logró ganar ninguna Liga de Campeones con el Real Madrid, aunque estuvo cerca en 1988, cuando el equipo blanco fue eliminado en semifinales por el PSV Eindhoven.

El mexicano logró la Copa de la UEFA, anterior nombre de la Europa League, en 1986. Más de treinta años después, Navas lleva tres Champions.

(Fuente: Andina)

