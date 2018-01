Kenji Fujimori no asistió a citación de comité de disciplina de Fuerza Popular

Dijo que hay temas fundamentales que resolver antes que la “política pequeña”

Kenji Fujimori continúa marcando distancia con la bancada de Fuerza Popular, a la que aún pertenece formalmente. Esta vez, el menor de los hijos del expresidente Alberto Fujimori no acudió a la reunión con el comité de disciplina de su partido, ante el cual debía de explicar su decisión de abstenerse en la votación de la vacancia presidencial.

No se trata de un desencuentro aislado. Sería la reiteración de Kenji Fujimori de mantenerse alejado de su grupo parlamentario. Por ejemplo, no acudió hoy a las dos citaciones programadas para recibir su versión sobre las razones por las cuales no apoyó vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La primera de ellas había sido programada para las 09:00 horas. La propia bancada fujimorista informó en sus redes sociales que Kenji Fujimori no asistió, e informó luego que la segunda citación había sido fijada para las 11:00 horas.

Medios locales confirmaron que tampoco asistió a la segunda citación y que, por el contrario, envió un documento informando que no asistiría a ninguna citación futura, por lo cual esperaba la decisión de la dirigencia de Fuerza Popular.

Kenji Fujimori, quien ha sido suspendido en dos oportunidades por su bancada, publicó un comentario a manera de respuesta en Twitter, en el cual afirmaba que actualmente hay temas más importantes que resolver, antes que la “política pequeña”.

La citación de Fuerza Popular se formuló en el marco del proceso disciplinario abierto contra Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios por su abstención en la vacancia, hecho que evitó el retiro del cargo del presidente Kuczynski y que ha sido considerado una dura derrota para el fujimorismo y sus aliados en el Congreso.

Según miembros de la facción de Fuerza Popular leal a Keiko Fujimori, Kenji debería renunciar a la bancada y al partido, habida cuenta de sus marcadas diferencias con ella.

De acuerdo con analistas políticos, los desencuentros entre Kenji Fujimori y su hermana Keiko, actual lideresa de Fuerza Popular, se originaron en las discrepancias que ambos tuvieron respecto a la forma en que su padre, Alberto Fujimori, debía obtener la libertad.

Keiko Fujimori era partidaria de seguir insistiendo en la vía judicial o constitucional por esa libertad, mientras que Kenji buscó el indulto del Gobierno.

(Fuente: Andina)

