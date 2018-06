Kenji Fujimori: FP busca recuperar mayoría en el Congreso con desafuero

El congresista Kenji Fujimori aseguró hoy que Fuerza Popular busca destituirlo del Congreso para recomponer su mayoría y mantenerse en la Mesa Directiva.

Durante su defensa ante el Pleno, que debate la destitución de los legisladores implicados en los ‘mamanivideos’, aseguró que con esa decisión no termina su vida política.

Manifestó que el antejuicio político, al cual es sometido, no respeta el debido proceso, pues está siendo sancionado por hechos que no tienen sentencia firme como manda la ley.

“Fuerza Popular creen que suspenderme les permitirá llamar al accesitario, lo quieren para recomponer su mayoría absoluta e irremediablemente quebrada, lo necesitan para quedarse en la Mesa Directiva”, argumentó.

Para destituirlo, según dijo Kenji Fujimori, Fuerza Popular, permitirá que voten los integrantes de la Comisión Permanente que no emitieron su voto cuando fue aprobado el informe que recomienda su desafuero.

“Quieren sorprender y preparan otra de sus trampas, argumenta que los que se fueron de la Comisión Permanente pueden votar, se basa en los preceptos de interpretación auténtica a los que nos tienen acostumbrados”, sostuvo.

Acusó también a la bancada fujimorista de haber contratado a personas para grabar la conversación con Moisés Mamani, y haber colocado micrófonos en su despacho.

“Quieren ganar con trampa lo que no puede ganar en la cancha, no es juego limpio, no es fair play”, apuntó.

Ante los parlamentarios, el menor de los Fujimori refirió que el país le dio una mayoría absoluta a Fuerza Popular para hacer reformas que no se han realizado en estos dos años de gestión en la Mesa Directiva.

Recordó que al instalarse el Parlamento declinó presidirlo.

“Si hubiera aceptado, otro habría sido el destino de este quinquenio. Con el corazón en la mano me arrepiento de eso, afirmó.

Concluyó su intervención asegurado que nunca ha vivido de privilegios y que su vida política no termina, sino que recién comienza.

(Fuente: Andina)

