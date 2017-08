Keiko ¿se presume culpable?… Por Octavio Huachani Sánchez

De pronto el nerviosismo se afincó en predios fujimoristas y puso irascibles a varios de sus congresistas quienes no dudaron en cuestionar al ministerio Público y a enfrentarse a quien se atreviera a cuestionar a su lideresa.

El vocero oficial de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, dijo que hasta el momento, no existe ninguna declaración “firme y objetiva” de parte de Odebrecht o Jorge Barata por las supuestas aportaciones. Sobre la anotación que hiciera Marcelo Odebrecht, sobre la supuesta entrega de dinero a Keiko Fujimori, señaló que “de ser cierta, solo constituiría una intención de aporte y no el indicio de un delito”. Salaverry agregó que “Es importante señalar que el Ministerio Público primero debería hacer las investigaciones respectivas antes de que el fiscal Peña Cabrera deslice insinuaciones de que Odebrecht entregó dinero a Keiko Fujimoori, porque en ningún momento lo ha hecho”, finalizó.

Por su parte y fiel a su estilo, Héctor Becerril levantó el tono de su voz para exigir la inmediata rectificación de la información ofrecida por el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones quien dijo que su Despacho ha solicitado formalmente a las autoridades de Brasil información sobre la anotación de Odebrecht donde se menciona a Keiko Fujimori. “¿Acaso Barata ha dado testimonio, Odebrecht ha dado el testimonio o existen colaboradores eficaces que han asegurado que le han dado dinero a Keiko Fujimori? se preguntó. Becerril, afirmó que la información brindada por el fiscal responde solo a especulaciones. Finalmente dijo que lo que lo único que se intenta es manchar la imagen de la lideresa de su partido.

Por su parte el parlamentario Rolando Reátegui, no solo puso en tela de juicio las declaraciones del fiscal Alonso Peña Cabrera, sino que además, lo cuestionó por declarar a base de supuestos y sin pruebas. “Que lo demuestre, porque yo también puedo pensar muchas cosas de él” dijo Reátegui quien calificó como una “falta de profesionalismo” las declaraciones del fiscal. Según el congresista de FP esto demostraría que “al Ministerio Público han entrado fiscales que no tienen la talla para ser fiscales”. Pese a su evidente exasperación Reátegui trataba de aparentar una serenidad que por momentos se le mostraba elusiva. Como cuando un reportero le preguntó si Keiko Fujimori debería ser investigada por el Congreso de la República, Reátegui reaccionó y le espetó: “¿Por qué se la va a investigar?, ¿qué le pasa? No sé por qué me hace esa pregunta, ¿si no hay pruebas cómo se la va a investigar en el Congreso?”.

Resulta contradictorio las actitudes adoptadas por los miembros de Fuerza Popular quienes semanas atrás alababan la labor de la fiscalía y al Poder Judicial cuando se dictó prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Hay que felicitarlos por “sus decisiones autónomas” y “aplican justicia para todos por igual”(Salaverry, Galarreta y Salgado) pero ahora cuando las sospechas tocan su puerta ponen el grito al cielo. Si como afirmó Keiko Fujimori, vía twiter que “con el pedido de información de la fiscalía a Brasil se confirmará que nunca recibimos dinero de Odebrecht. #NadaQueTemer”, es necesario que la misma calma la mantengan sus partidarios quienes deben entender que por el momento las investigaciones están por iniciarse y que hasta que estas no culminen nadie puede imputar algún delito a Keiko Fujimori. Que nos guste o no la presunción de inocencia debe aplicarse con todos y que nadie puede ser encarcelado si es que no se muestran pruebas que demuestren lo contrario.

Para el anecdotario

Si no fuera porque las iniciales AG que aparecen en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht lo involucrarían en el escándalo, cualquiera pensaría que Alan García estaría eliminando a los posibles candidatos presidenciales para el 2021.Solo hay que recordar cuando en marzo del 2009, aseguró que “no podía hacer presidente al que él quisiera, pero sí podía evitar que sea presidente quien él no quiera” porque al paso que vamos Ollanta Humala, Alejandro Toledo y posiblemente también Keiko Fujimori, no podrían participar en las próximas elecciones presidenciales.

