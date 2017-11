Keiko Fujimori reitera que Odebrecht no financió su campaña política

Se pronunció través de video

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró hoy que la empresa brasileña Odebrecht no financió su campaña política, tal como señaló un medio de comunicación local en su portada, donde asegura que la empresa brasileña colaboró con esta agrupación durante el proceso electoral del 2011.

A través de un video difundido en su página de Facebook, indicó que existen “grupos interesados en encubrir empresas, difamar personas y salvar (algún) tipo de intereses”.

“He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular del diario El Comercio es falso, claro está que no conozco al señor (Marcelo) Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo”, manifestó.

En ese sentido, refirió que el referido diario “se atreve a mentir cuando existe un acuerdo de confidencialidad”.

“Frente a este ataque mediático, nuestra defensa legal iniciará las acciones penales contra dicho medio de comunicación por difamación”, agregó.

Asimismo, dijo que se solicitará ante el fiscal general de Brasil, y a la propia fiscalía peruana para que se le exonere del acuerdo de reserva de información “de manera tal que todos podamos conocer todo lo que Marcelo Odebrecht dijo en la audiencia realizada en Curitiba, Brasil, el día de ayer”.

“El Perú merece saber la verdad, a nosotros no nos van a detener con titulares falsos, ni con disposiciones que buscan mancharnos como una organización criminal para silenciarnos”, añadió.

(Fuente: Andina)

