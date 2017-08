Keiko Fujimori: fiscal nunca negó existencia de información en Brasil

El fiscal de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, sostuvo hoy que nunca negó la existencia de información que tendría Brasil sobre el caso Odebrecht y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Mediante una publicación del Ministerio Público, vía Facebook, el fiscal señaló que las expresiones brindadas en la víspera a la prensa fueron en el sentido de que dicha documentación no ha llegado aún formalmente al Perú. “No he negado que exista la información que tiene Brasil, sino que aún no ha llegado formalmente al Perú, vía la Unidad de Cooperación Judicial, es decir que físicamente no se cuenta todavía con dicha documentación”, indicó Juárez Atoche.

El último jueves, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público, Alonso Peña Cabrera, confirmó que solicitaron formalmente a las autoridades brasileñas la anotación de Marcelo Odebrecht sobre presuntos depósitos de dinero a la campaña de Keiko Fujimori. “Tenemos, extraoficialmente, la información de que esa nota existiría”, sostuvo Peña Cabrera en el programa “Sin reserva” del Ministerio Público.

La solicitud le fue enviada a Rodrigo Janot Monteiro, procurador general brasileño, y al viceprocurador José Bonifacio Borges de Andrade, encargado de la coordinación para la entrega de la evidencia del caso Odebrecht a los Ministerios Públicos de otros países.

(Fuente: Andina)

