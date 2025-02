Karol Paredes: «Como bancada no estamos pensando en la reelección de Alva»

Desde la bancada Acción Popular no estamos pensando en la reelección de María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso, sostuvo Karol Paredes, vocera alterna del grupo parlamentario.

Asimismo, señaló que aún no ha definido cuál va a ser su nivel de participación en las próximas elecciones para la Mesa Directiva del Parlamento, y que evaluarán el tema en su momento.

“No se de donde sacan este tema, definitivamente ella (Alva) no va a la reelección. Además, como bancada nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en su reelección. Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la mesa directiva. Eso se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio. Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa”, declaró Paredes a Exitosa.

De otro lado, la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso sostuvo que el caso de Los Niños, que involucra a seis legisladores de su bancada, está siguiendo su curso en dicho grupo de trabajo.

Indicó que se van a cumplir los plazos establecidos para el proceso de indagación y que, en su momento, se comunicará la propuesta de la Comisión frente a este caso.

“Aquí (en la Comisión de Ética) a nadie hemos blindado y no pensamos hacerlo, sean mis correligionarios o no correligionarios”, remarcó Karol Paredes.

En otro momento, la titular de Ética sostuvo que se encuentran evaluando si se inicia una investigación de oficio sobre el caso de la legisladora María Córdova y su coordinadora parlamentaria, quien habría estado trabajando en paralelo en la empresa de su pareja. “Igual, en su momento nos pronunciaremos”, puntualizó.

Fuente: Agencia Andina