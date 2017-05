Jurista internacional también rebate a Martha Chávez sobre Sáhara Occidental

Por: Ricardo Sánchez Serra

La excongresista Martha Chávez publicó el 23 de mayo en el diario Expreso un controversial artículo titulado “El ejemplo de Marruecos” en el que incluye todas las falacias de la propaganda marroquí sobre el Sáhara Occidental. Gracias al director del mencionado diario se publicó una aclaración del suscrito titulado “El Sáhara Occidental es de los saharauis”, el 26 de mayo. (ver: http://rsanchezserra.blogspot.pe/2017/05/el-sahara-occidental-es-de-los-saharauis.html)

En esta oportunidad, Carlos Ruiz Miguel, catedrático español de la Universidad de Santiago de Compostela, experto en la cuestión del Sahara Occidental, profundiza el tema y rebate uno a uno los argumentos de la doctora Chávez:

Dice MCh: “Marruecos, un país tan cercano en historia y cultura con Hispanoamérica.”

CRM: … QUE HA ELIMINADO EL ESPAÑOL de la toponimia en el Sáhara Occidental y en los antiguos protectorados españoles en Marruecos, transformando “El Aaiun” en “Laayoune” o sustituyendo “Villa Cisneros” por “Dakhla” etc.

MCh: “Doce años más tarde esa misma Asamblea tomó nota del “Acuerdo de Madrid” celebrado entre España y Marruecos que permitió el inmediato retiro de España del territorio del Sahara.”

CRM: “Tomó nota” pero NO APROBÓ y DESAUTORIZÓ al exigir un referéndum que dicho “Acuerdo” no exigía. “Acuerdo” que, por cierto, se firmó con Marruecos Y MAURITANIA. “Acuerdo” que, por cierto, NO “permitía” el “inmediato” retiro” de España del territorio del Sáhara OCCIDENTAL, sino que establecía una administración TRIPARTITA TRANSITORIA.

MCh: “Lamentablemente, desde 1973 los esfuerzos reivindicativos de Marruecos fueron interferidos por una sistemática actitud intervencionista de Argelia, patrocinando al Polisario”

CRM: LAMENTABLEMENTE esos “esfuerzos reivindicativos” fueron “interferidos” NO por “Argelia”, sino POR LA ONU que estableció el DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN del pueblo saharaui para decidir mediante un REFERÉNDUM si quería ser independiente

MCh: “Un ente ficticio como la llamada República Arabe Saharahui Democrática (RASD) que carece de los tres elementos esenciales concurrentes que definen la existencia de un Estado, a saber, pueblo, territorio y poder.”

CRM: La RASD es un ESTADO que posee un TERRITORIO (el territorio al este del muro construido por Marruecos para dividir el país) en el que vive una POBLACIÓN sobre el que ejerce su PODER político

MCh: “en el Sahara marroquí sus habitantes gozan de plenos derechos”

CRM: el nombre del país es “SAHARA OCCIDENTAL” NO “SAHARA MARROQUÍ”. Lástima que Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos (el de la Tortura, el de Derechos Culturales, por ejemplo) digan que Marruecos viola sistemáticamente los derechos humanos de los saharauis.

MCh “Marruecos destina ingentes recursos para lograr su desarrollo”

CRM: Muchos menos recursos de los que lleva expoliando desde hace cuarenta años

MCh: “Marruecos destina ingentes recursos para (…) favorecer su autonomía,”

CRM: ¿Por eso en más de cuarenta años de ocupación no ha establecido ninguna autonomía sobre el territorio?

MCh: “campamentos de refugiados que viven en condiciones inhumanas, impedidos de ingresar y salir”.

CRM: la libertad de movimientos de los refugiados ha sido constatada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

MCh: “La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLACEF) ha constatado un millonario desvío de fondos de la ayuda humanitaria”

CRM:-El informe de la OLAF no ha constatado ninguna práctica que constituya delito como ha declarado la Comisión Europea.

MCh: “El 2011 Marruecos aprobó una carta constitucional moderna, que garantiza el respeto a la diversidad étnica, social y religiosa. Constituye así un aliado efectivo de la paz mundial, hoy que la humanidad está amenazada por el terrorismo disfrazado de credo religioso.”

CRM: La “Constitución” marroquí de 2011 establece una teocracia absolutista donde es delito convertirse al Cristianismo.

