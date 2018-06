Juez revoca el proceso de cuatro personas acusadas en el caso Ayotzinapa

Señala falta de pruebas y tortura

El juez federal David Calderón Blanc ordenó liberar a cuatro personas de acusaciones vinculadas con el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al señalar la falta de elementos probatorios en su contra.

Un reporte del diario Reforma señaló que los cuatro fueron librados del delito de delincuencia organizada, y dos de ellos del delito de secuestro.

Únicamente uno de ellos, identificado como El Tongo, saldrá de la cárcel, por no existir más causas penales en su contra. Los otros tres continuarán en prisión.

De acuerdo con fuentes del poder judicial federal, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federal, con sede en Tamaulipas, decretó el auto de libertad luego de identificar que algunas de las declaraciones de los imputados fueron obtenidas de manera ilícita, mediante actos de tortura.

Los medios de prueba restantes se consideraron insuficientes para sostener un auto de formal prisión.

En la resolución, el juez aclaró que el auto de libertad no implica que los hechos consignados por el Ministerio Público no existieron, ni tampoco que los liberados no participaron en su comisión, sino que representa una oportunidad para que las autoridades investiguen, respetando el debido proceso.

Reportes de Milenio Noticias señalan que los imputados a los que se ordenó liberar de acusaciones en el caso Ayotzinapa son El Cuasi; Martín Alejandro Macedo, El Becerro; Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Honorio Antúnez, El Patachín.

Los cuatro acusados fueron detenidos por la Fiscalía de Guerrero, ante quien rindieron su primera declaración; posteriormente, la averiguación previa fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).

Autoridades tendrán que volver a investigar desaparición

El pasado 4 de junio, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión para la Verdad, para reponer la investigación sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, por lo que ordenaron también que se reponga el procedimiento.

Los magistrados pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Sobre la Comisión para la Verdad, el tribunal estableció que esta deberá integrarse por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.

