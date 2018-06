Jóvenes recibirán premios por ideas innovadoras para el turismo peruano

Ganador se adjudicará 3 mil dólares y un puesto de trabajo

La primera edición del Concurso Nacional de Innovación en Turismo 2018, organizado por Pentagrama Group – Perutourism, Cóndor Travel y la USMP, reconocerá este viernes 01 de junio a tres peruanos que diseñaron e implementaron novedosas experiencias turísticas que ayudarán a enriquecer y diversificar el turismo. Los premios que van desde 3 mil dólares para el primer lugar, hasta 500 dólares para el tercero incluyen también un puesto laboral en la división de creatividad de Perutourism y de Cóndor Travel con sueldos de mil y 500 dólares, respectivamente para los dos primeros puestos.

Las propuestas participantes apelan al uso de la tecnología, de esta forma proponen por ejemplo brindar el servicio de realidad virtual a los turistas que visiten Machu Picchu para que en cierta parte del recorrido puedan ver cómo funcionaba la ciudadela Inca durante todo su esplendor. Del mismo modo plantean la posibilidad de usar botas hidráulicas que le permitan a cualquier turista de cualquier edad realizar la caminata de 5 días hacía el Parque Arqueológico de Choquequirao, sin sufrir inconvenientes por agotamiento o fatiga o convertir los destinos y servicios turísticos de las agencias de viaje en imágenes y videos en 360° grados para que puedan ser compartidos en campañas transmedia, entre otros.

Son 10 los proyectos que llegaron a la etapa final: “Machu Picchu: Revivido”, de Jose Alonso Alvarez Huiman; “Del Mar a los bosques”, de Piera Cabanillas Llatas, Esther Cori Ascona y Susan Del Valle Azurin; “Casa Hevia: Beber. Comer, Cantar”, de Paula Hevia Gutiérrez; “Löfte Explorer wearables to discover the Inca’s secrets”, de José Joya Colchado; “Perú VR 360°”, de José Nuñez Torrealva, César Velez De Villa y José Sallas Lozano; “Yupanqui Trips”, de Carmen Rosa Vilchez Huaman, Joel Leonardo Melgarejo Chávez y Catherine Rosario Rojas Apestegui; “Impulso a nuevas áreas con potencial turístico en el Perú mediante la promoción de Geocaching® y Geotour®”, de Lito Villasante Mora; y “Magical Adventure in Chachapoyas’s Culture”, de Juan Yino Vitor Colca.

Además, durante el evento se llevará a cabo la Conferencia Magistral de Iván Juscamayta Palacios, Consultor y Facilitador en Innovation Management y Transformación Digital a nivel corporativo. Participarán de la premiación Patricia Bytton, Directora de Inbound Division de Condor Travel; Miguel Lahura, Presidente de Pentagrama Group – Perutourism; y Juan Carlos Paredes Izquierdo, Director del Instituto de Investigación de Turismo de la USMP.

La ceremonia de premiación se realizará mañana, viernes 01 de junio a las 6:30 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP (Av. Tomás Marsano 151, Surquillo) INGRESO LIBRE.

