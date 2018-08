José Domingo Pérez califica de absurdas denuncias en su contra

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lavo Jato, calificó de absurdas las acusaciones en su contra y anunció que presentará los descargos respectivos.

De esta manera, se refirió al proceso abierto en el Ministerio Público por un supuesto cobro ilegal de un bono excepcional de S/ 3,000 soles que no le habría correspondido.

“Eso es un absurdo, siempre he sido fiscal, soy fiscal titular anticorrupción jamás he dejado mi designación, a mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, actualmente sigo conociendo casos”, dijo.

Agregó que su institución tiene acceso a todos los registros contables y administrativos que respaldan su posición sobre este tema.

Igualmente, sobre el proceso disciplinario en su contra por declaraciones brindadas a la prensa que habrían afectado al Ministerio Público, indicó que hoy presentar los descargos correspondientes.

En una entrevista televisiva, José Domingo Pérez afirmó que Pedro Chávarry no era el más idóneo para dirigir el Ministerio Público debido a los cuestionamientos éticos en su contra.

Al respecto, el fiscal dijo hoy que no puede rectificar sus ideas u opiniones.

Respecto al pedido de un ciudadano para evaluar su salud mental, a fin de comprobar si es el apropiado para desempeñar funciones de fiscal anticorrupción, indicó que hasta el momento no fue notificado.

“Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de control interno del Ministerio Público debe hacer la valoración si corresponde abrir una investigación o no, en mi caso se han abierto las investigaciones, en dos de ellas y tengo que absolver las mismas”, indicó.

(Fuente: Andina)

