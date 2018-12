Nuevo alcalde de Lima asumirá el cargo en una ceremonia pública en el Parque de las Aguas

Por Karina Garay

El nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ya tiene fecha para la primera reunión en materia de seguridad ciudadana: 3 de enero, un día después de asumir el mando de la ciudad capital, que promete volverla más caminable, amigable y un lugar donde se promueva la interacción de todas las personas que conviven en ella.

“Ya hemos fijado la primera reunión para el (jueves) 3 de enero, a las 07:30 horas. Será descentralizada. La vamos a hacer en San Martín de Porres, queremos dar un mensaje a la zona norte de Lima, donde atenderemos muchas necesidades de seguridad ciudadana”.

En entrevista con la Agencia Andina, dijo que estas reuniones se realizarán también en el este, sur y centro de Lima, hasta donde llevará la idea de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec), que le reportaron un significativo éxito en Miraflores. Durante su mandato realizó 381 reuniones.

“Tenemos que definir bien el día y eso va a depender mucho de cuándo podemos estar en las distintas mancomunidades: Lima Norte, Sur, Este y Centro. Una vez que fijemos ese día vamos a tener una dinámica ininterrumpida durante todo el mandato”.

En esta primera reunión, estarán presentes el ministro del Interior, el jefe de la Región Policial Lima, el comandante de la policía y algunos delegados, quienes participarán continuamente.

“En Lima replicaremos la buena práctica Lima 360, todos juntos por la seguridad ciudadana, pero potenciado a una comunidad mucho más amplia, con 10 millones de personas. Vamos a trabajarla de manera descentralizada en toda la ciudad”.

Juegos Panamericanos

Ante la cercanía de los Juegos Panamericanos y Panapanamericanos, el alcalde electo manifestó que no ha esperado asumir la gestión para empezar a trabajar en la recargada agenda que significa este magno encuentro deportivo.

“Me he venido reuniendo desde el 7 de octubre con Carlos Neuhaus (presidente de la Comisión por los Juegos Panamericanos 2019). He visitado las sedes. Hemos estado trabajando lo que se denomina la ‘última milla’, el resultado más inmediato antes de llegar a la sede de los juegos, para ver las pistas, veredas, accesibilidad, la limpieza y seguridad”, comentó.

Anunció que en los próximos días se reunirá con los alcaldes de los distritos con alguna incidencia en las sedes de los Panamericanos o cuyas sedes están en distritos donde se llevarán a cabo las competencias, como Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

“Fuera de Lima, en el Callao, también hay algunas zonas donde se realizarán actividades durante el día. En Miraflores se realizará una marcha y una maratón; en Chorrillos y Barranco se desarrollarán actividades relacionadas con el Ironman, el uso del mar, carrera y bicicleta. Hay muchos lugares involucrados. Vamos a comprometer a los alcaldes distritales a que estén preparados en ese sentido”.

¿Miraflores se puede replicar?

Consciente de que Miraflores es visto como un modelo a seguir, Muñoz adelantó que se buscará replicar algunas ideas desarrolladas en dicha comuna, donde fue alcalde durante dos periodos.

Justamente en setiembre de este año, dicha municipalidad ganó seis premios ‘Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018’ y obtuvo un galardón especial por su programa “Can Solidario”, lo que la convierte en la primera institución pública con más galardones en una edición de este certamen, organizado por la Asociación Ciudadanos al Día (CAD).

Las iniciativas que resultaron ganadoras son Revalorando el patrimonio arquitectónico en Miraflores, Insectario de Miraflores, La ciudad con los niños, la Fiscalía en tu distrito, Miraflores acercando la justicia al ciudadano y la iniciativa municipal “Programa de atención al adulto mayor”.

“Hemos tenido 14 premios de Ciudadanos al día durante toda la gestión, seis en el último año. Hay cosas relacionadas con seguridad ciudadana que serán replicadas en nuestro comité, así como los subproductos del comité, entre ellos el banco de seguimiento delincuencial, las estadísticas integradas, que alimentan el comité y la fiscalías descentralizadas en lo penal, que han sido premiadas. Queremos llevarlas porque todos los limeños se merecen mejores prácticas”.

Espacios públicos

Adelantó que la promoción y gestión de espacios públicos será parte de su agenda de gobierno, porque son lugares para la producción de otros conceptos importantes como caminar en la ciudad, además del disfrute e interacción con ella.

“En esos espacios se genera ciudadanía y eso es vital. Su recuperación nos permitirá tener zonas más seguras, donde brindar deporte, cultura, educación”.

Consultado si retomará algún proyecto de burgomaestres anteriores, como, por ejemplo, Vía Parque Rímac, Jorge Muñoz prefirió no personalizar obras. “Todas las cosas buenas de los alcaldes anteriores serán rescatadas. Tengo una gratitud por quienes me han antecedido, más allá de las diferencias ideológicas, partidarias o de circunstancias. Hay que rescatar las cosas buenas, que lo serán para toda la ciudadanía”.

Cuando tomas un sol, tomas de los más pobres

Adelantó que durante su gestión de ninguna manera se involucrará en temas de corrupción. “Esa es una promesa muy clara, porque cuando tomas un sol lo haces de las personas más pobres. Cuando administras dinero público, tienes una doble responsabilidad. Mis padres me legaron un apellido y tengo que ser consecuente con ese apellido legado”.

Indicó que, al terminar su mandato, sueña con dejar “una ciudad más amigable, más vivible”.

“Una ciudad que nos acoja, que no sea agresiva, discriminatoria. Sueño con una Lima totalmente distinta: amigable, que respira futuro, como nuestro hogar, que nos lleve a cosas grandes, con mayor seguridad, mejor transporte, con instituciones íntegras y limpias, transparentes, honestas. Con las cuentas sobre la mesa, sin es ese ocultismo de no saber cuánto cuesta una obra y al final no sabes para qué sirve”.

Indicó que percibe mucha ilusión alrededor de esta nueva gestión en Lima, la cual no defraudará de ninguna manera.

Ciudad de todos los colores

Jorge Muñoz indicó que si bien le preocupa la deuda que deja la gestión de Luis Castañeda, confía que “si se sabe gestionar, ser honestos, rigurosos, el resultado se va a dar”.

Tras agradecer el apoyo manifestado por el presidente de la República, quien estará en la ceremonia de asunción de mando; el nuevo burgomaestre de Lima señaló que el suyo será un gobierno de todos los colores, no solo el amarillo, que identificó a su antecesor.

“Jorge Muñoz es el alcalde todos, eso es algo que quiero que quede muy claro. De todos los colores, de todas las personas, de la diversidad, de las distintas razas, de las distintas ideas. En Lima no sobra nadie, como tampoco en el Perú y esa es la concepción de país que debemos tener”, finalizó.

Fuente:Andina

Me gusta: Me gusta Cargando...