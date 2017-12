JetSMART inició sus vuelos ultra económicos en Perú con su Airbus A320

El Cóndor Smart inicia sus operaciones Lima-Santiago-Lima con tarifas de 60 dólares por tramos más tasas.

Lima, 20 de Diciembre (peruinforma.com) .- La tarifa de 60 dólares por tramo más tasa, permite al pasajero que viaje por JetSMART, llevar un bolso de mano, en caso lleve otro equipaje pagará por él y el servicio abordo está disponible con tarifas dentro del rango del mercado, informó Pedro Asejo, Director de Ventas de JetSMART, en el marco del aterrizaje del Airbus A320 ‘Cóndor Smart’, el ave representativa de la región, que pone inicio a los vuelos Lima-Santiago-Lima.

‘Somos digitales, no tenemos revistas a bordo, no tenemos ‘una oficina física’ y no la vamos a tener. Ahorramos en eso para beneficio de los pasajeros’, subrayó Asejo. Por ese motivo, las reservas se hacen a través de JetSmart.com y los medios de contacto con los pasajeros es el call center y las redes sociales.

Al centro, Pedro Asejo, Director de Ventas de JetSMART, acompañado de funcionarios de la aerolínea.

Inicialmente, la aerolínea JetSMART indica que tendrá una frecuencia de cuatro vuelos semanales con un valor inicial 30% menor que el mercado actual. Al 2021 proyectan operaciones con setenta aviones y cien al 2026 en América de Sur.

Estuardo Ortiz, Presidente de JetSMART Airlines, informó que la línea aérea ha dado inicio al proceso de obtención del Certificado de Operador Aéreo Internacional ante la Dirección General de Aeronaútica Civil del Perú (DGCA).

Respecto al posicionamiento de la aerolínea en Chile, precisó que en menos de tres meses, la empresa es la tercera aerolínea del país, representando el 36% del crecimiento del mercado de pasajeros en el mes de Agosto y transportando hasta la fecha más de 240 mil pasajeros.

JetSMART es una nueva línea aérea de ‘costo ultra económico’ o ‘ultra low cost’ creada más recientemente por el fondo privado de inversiones norteamericano, Indigo Partners LLC, el cual ha fundado y desarrollado exitosamente aerolíneas de tarifa ultra-bajas en todo el mundo, operando hoy en Europa y Estados Unidos. Este fondo privado de inversión de capitales tiene más de 15 años de experiencia invirtiendo en líneas aéreas a nivel mundial y que, en la actualidad, tiene inversiones en Wizz Air (Europa), Volaris (México) y Frontier Airlines (Estados Unidos).

El Socio Director de Indigo Partners, William A. Franke, fue ex Director Ejecutivo y Presidente de América West Airlines y el actual Presidente del Directorio de JetSMART, Wizz y Frontier. El equipo Indigo es experto en inversión y desarrollo de líneas aéreas de tarifas económicas, a través de un modelo de la nueva tecnología de aviación, aviones nuevos y la mejor tecnología digital.

Respecto a la coyuntura de crisis presidencial en Perú, Pedro Asejo, Director de Ventas de JetSMART, manifestó que ‘Están tranquilos con el Perú’. Agregó, ‘Vamos a seguir apostando en el Perú porque es un país que nos interesa, el cual tiene grandes conexiones con Chile’.

‘JetSmart es una aerolínea con vocación regional, de Sudamérica para Sudamérica, por lo tanto vamos a seguir mirando con alto interés poder unir otras rutas, entre Chile y Perú (no sólo Lima y Santiago)’, acotó el Director de Ventas de JetSMART.

El factor JetSMART, consiste en más vuelos, más conectividad y menores precio, así lo explica su Presidente Estuardo Ortiz, quien tiene más de doce años de experiencia en la dirección de grandes grupos de líneas aéreas en América Latina, incluyendo las operaciones de TACA y Avianca en Perú.

C.CH.R.-G.

Me gusta: Me gusta Cargando...