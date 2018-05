Jefe de Estado anuncia impulso a obras para el turismo en Moquegua

Mandatario aseguró que, a través del financiamiento de un proyecto de mejoramiento y creación de servicios turísticos, se pondrá en valor el sitio arqueológico de Cerro Baúl en Moquegua.

Desde Tacna, garantizó recursos para culminar construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable en Calana.

Desde el sur del país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseveró que este Gobierno impulsará obras para desarrollar el turismo en Moquegua, tras anunciar el financiamiento del proyecto para mejorar sitio arqueológico Cerro Baúl, ubicado en el distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto.

“No solo vamos a apoyar este esfuerzo en Cerro Baúl, que será parte de un corredor turístico del sur de Perú. Tenemos que trabajar codo a codo para conseguir este objetivo”, indicó el mandatario, que estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, y el alcalde de Torata, Juvencio Palomino Flores.

Asimismo, manifestó que este proyecto mejorará los accesos al sitio arqueológico, y se creará un Centro de interpretación cultural, que es de suma importancia para que los visitantes puedan conocer de una manera adecuada su historia. Por ello, destacó la presencia del arqueólogo, Ryan Williams, con quien también coincidió en el Cerro Baúl durante su juventud.

El presidente Vizcarra remarcó que, en los últimos años, el turismo se ha incrementado de manera constante, generando oportunidades de trabajo en rutas turísticas, restaurantes, hoteles entre otros, lo que beneficia directamente a las familias de cada localidad, y además, permite revalorizar la diversidad de nuestras culturas.

En otro momento, resaltó que su Gobierno tiene una visión integral como por ejemplo el firme compromiso de “combatir, enfrentar y desparecer” la anemia en los niños peruanos. “Estoy convencido que vamos a lograr las metas que nos hemos trazado, vamos a cambiar poco a poco las condiciones del Perú y vamos hacer que la población tenga mejores condiciones de vida”, aseguró.

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó a Tacna para presidir el quinto Muni Ejecutivo y supervisar las obras de construcción y equipamiento de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable en Calana.

Acompañado por los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué; y Defensa, José Huerta, el mandatario recorrió la instalaciones de esta planta en Calana y manifestó sentirse satisfecho por los avances de esta obra, que beneficiará a más de 300 mil ciudadanos.

También, garantizó el presupuesto necesario para culminar al 100% de la Planta de Tratamiento de Agua, cuyo proyecto comprende no solo su construcción, sino también el respectivo equipamiento.

“Por eso estamos aquí, trabajando esta planta y garantizando que tenga el presupuesto hasta que se termine al 100%, y eso es responsabilidad nuestra, no dejar este proyecto sin financiamiento hasta que se termine”, manifestó.

En ese sentido, el mandatario precisó que Tacna necesita agua de calidad para la agricultura y el consumo humano. “Tacna es una región con un inmenso potencial, pero no por eso es una región que no tenga problemas, y quizás el mayor problema que tiene es el agua, porque sin agua no hay vida”, precisó.

Me gusta: Me gusta Cargando...