“Jazz a golpe de cajón” este 24 de mayo en el Auditorio del Colegio Von Humboldt

PROJAZZ (Organización Profesional Promotora del Jazz en el Perú), se complace en anunciar la última presentación del espectáculo: “JAZZ A GOLPE DE CAJÓN – GIRA USA 2017”, protagonizada por su elenco oficial LIMA INTERESCOLAR BIG BAND, el mismo que se realizó entre abril y mayo recientes.

El elenco Lima Interescolar Big Band, está integrado por jóvenes músicos entre los 12 y 17 años de edad provenientes de distintos colegios de la ciudad de Lima-Perú. En el año 2016, realizó con éxito su primera gira internacional a los Estados Unidos, obteniendo el premio a mejor Big Band, mejor sección rítmica y sección de trompetas, en el 5th Annual West Milford High School Jazz Festival, en el estado de New Jersey.

Lima Interescolar Big Band (LIBB), se presentó el último Mayo en escuelas e instituciones culturales en las ciudades de Brooklyn-NY, Newark-NJ, Washington DC, Gambier-OH, Mt. Vernon, OH y New York-NY. El repertorio de la LIBB presenta una importante presencia de jazz afroperuano, compuesto por temas tradicionales de la música afroperuana como: Samba Malató (Nicomedes Santa Cruz), Gallo Camarón (Chabuca Granda), Fina Estampa (Chabuca Granda), entre otras y composiciones tradicionales del jazz como A Child is born (Thad Jones), The Creole Love Call (Duke Ellington).

Lima Interescolar Big Band forma parte del programa educativo de Projazz, el cual tiene como objetivo brindar formación musical e integral a sus estudiantes por medio de un currículo práctico, basado en la experiencia artística con énfasis en el jazz. Lima Interescolar Big Band es dirigida por el saxofonista Rubén Romero.

Rubén Romero, es director de la Escuela de Música del Colegio Peruano-Alemán Alexander von Humboldt, asesor del programa de Jazz de la ONG “Sinfonía por el Perú”, educador asociado al JEN (Jazz Education Network), fundador y director de Projazz. En enero pasado participó en la 8va Conferencia Anual de Educadores de Jazz en Nueva Orleans y el año anterior en la 16ta Edición del Band Director Academy organizado por el Jazz at Lincoln Center (Nueva York).

Los esperamos este miércoles 24 de Mayo a las 7.30pm en el Auditorio del Colegio Alexander von Humboldt (Av. Benavides 3081, ovalo de higuereta. Ingreso por calle Marko Jara Schenone). Ingreso Libre.

