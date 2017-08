Israel Lazo fue electo secretario de comisión de comercio exterior y turismo

El congresista por Junín, Israel Lazo (FP), electo como secretario de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, propuso un trabajo articulado con todos los entes del Estado, con el objetivo de impulsar el turismo del país, incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que desean exportar y el fortalecimiento de las 35 Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX) que tiene el Perú en todo el mundo.

“A mi propio costo, durante el periodo pasado he visitado nuestras Oficinas Comerciales en Taipei (Taiwán), Milán (Italia), Madrid (España), y New York (EEUU). He conversado personalmente con los Consejeros Económicos Comerciales a cargo y he conocido su trabajo. Realmente desempeñan un trabajo muy esforzado, pese al escaso presupuesto que les es asignado y que no alcanza para promover nuestros productos y destinos de todas nuestras regiones de la sierra y selva del Perú. Se necesita fortalecer más estas oficinas, que buscan nuevos mercados para nuestros productos”, expresó Israel Lazo, congresista por Junín.

Israel Lazo en dicha sesión resaltó que Junín tiene grandes potencialidades para la exportación, que muchos gobiernos de turno dejaron olvidaos y excluidos. Dijo que Junín es el segundo productor nacional de café, y varias zonas están migrando hacia cafés especiales. Destaco que en la zona del VRAEM muchos han dejado sus cultivos de coca para sembrar cacao de calidad, jengibre, sacha inchi, granadilla y cítricos. En sierra central tenemos alcachofas, maca, quinua, kiwicha, fibra de vicuña y alpaca. Además, Junín tiene bellos paisajes y una rica diversidad cultural en sierra y selva central, lo cual lo hace muy preciado para el comercio exterior y el turismo, finalizó el legislador fujimorista.

Por otro lado, el parlamentario afirmó que el turismo y el comercio exterior pueden ir de la mano y convertirse en un motor de desarrollo en la economía del Estado. Los turistas que llegan al Perú, no solo vienen a pasar un fin de semana, también llegan a disfrutar de la gastronomía y comprar productos orgánicos; como el café, cacao, cítricos, entre otros. Así mismo, la artesanía de la sierra y selva. “No obstante, existen una serie de deficiencias estructurales que impiden alcanzar niveles de competitividad, como la falta de una adecuada infraestructura vial, que genera sobrecostos”, dijo Lazo

