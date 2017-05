Admiten irregularidades en proyecto Puyango Tumbes

El ex director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), Carlos Azurín Gonzales, admitió hoy lunes 15, en sesión de la Comisión Agraria, la presunta comisión de irregularidades y supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la ejecución de obras de ese programa y añadió que asumirá las responsabilidades ante los cargos que se le pudiera imputar.

Sin embargo, precisó que se enteró de las irregularidades perpetradas cuando se le informó, por la Contraloría General de la República, de los hechos irregulares que habrían ocurrido en la elaboración de un expediente técnico de la obra ‘Mantenimiento de la uña antisocavante’ del río Zarumilla.

Indicó que se enteró recién de que ese expediente adolecía de aquellas irregularidades. Precisó que el expediente fue firmado y autorizado por él.

“Pero me enteré de esos hechos irregulares, no por los informes técnicos y legales de entonces, en los cuales no se decía que la obra estaba en garantía. Este es un asunto ante el cual asumiré mi responsabilidad y frente al cual ejerceré mi defensa”, reafirmó el ex asesor del despacho ministerial de Agricultura que por entonces fue encargado de la dirección ejecutiva del Proyecto Puyango-Tumbes.

El funcionario asistió, luego de la tercera citación que se le hizo, a la sesión de hoy presidida por el congresista Bienvenido Ramírez Tandazo (FP). Estuvieron también en la reunión los legisladores Modesto Figueroa Minaya, Clayton Galván Vento (FP) y Humberto Morales Ramírez (FA).

Azurín Gonzales explicó que desempeñó las funciones de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y Riego desde octubre del año 2011 hasta agosto de 2013. Fue encargado del Proyecto Puyango- Tumbes desde el 12 de julio de 2012 al 12 de agosto de 2013.

“Yo aprobé el expediente técnico por el visto bueno que habían expresado las instancias técnicas y legales”, comentó el exalto funcionario. Precisó que sí se cumplió con las normas previstas en la ley de contrataciones del Estado.

Insistió en esa posición después de que se le dijera que los hechos irregulares perjudicaron al país por un monto de dos millones y medio de soles. La obra de defensa ribereña fue calculada para ejecutarse por más de 50 millones de soles.

En su explicación mencionó que el proyecto de defensa ribereña del río Zarumilla, en Tumbes, surgió como consecuencia del acuerdo de paz a que se llegó con el Ecuador durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.

“Soy el más interesado en que todo esto se aclare. Soy el primer interesado y soy consciente de que debo asumir la responsabilidad que me cabe. Si hubiese conocido los hechos irregulares, con seguridad que yo no habría firmado ese expediente técnico”, sentenció el exfuncionario.

A la sesión de hoy no asistió Ketty Vanessa Bodero Espinoza, excontratista del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, por motivos laborales que debe atender en Piura, según comunicó. Se acordó reprogramar su asistencia para una próxima sesión.

