IPD presentó nuevo laboratorio de análisis biomecánica para deportistas

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, presentó hoy un moderno laboratorio biomecánico con lo último de la tecnología 3D, que favorece el rendimiento de los deportistas, el perfeccionamiento de las técnicas en cualquiera de sus disciplinas, la prevención y el tratamiento de sus lesiones.

Es así como la tecnología de avanzada se pone al servicio del deporte con un verdadero paso a la modernidad que permitirá que nuestros deportistas de alta competencia entrenen con instrumentos de vanguardia para obtener mejores resultados.

El evento contó con la presencia de Óscar Fernández (Presidente del IPD), Dr. Alberto Tejada Conroy (Director de Servicios Biomédicos del IPD), Jean Ferrari (Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte), Carlos Erick Zegarra (Director Nacional de Deporte Afiliado); así como la participación de deportistas nacionales de élite como Silvana Segura y Paola Mautino (atletismo), Hernán Viera (pesas), José Guevara (Badminton), entre otros quienes hicieron demostraciones del uso de estos equipos de última generación.

Óscar Fernández precisó que “el deporte ya no puede ser ajeno a la tecnología. Por eso con esta implementación buscamos que nuestros deportistas no tengan nada que envidiar a competidores de otras partes del mundo. Queremos que esto se traduzca en resultados y cada vez llegaremos mejor a los Panamericanos Lima 2019”.

El Presidente del IPD puso como ejemplo que la tecnología ingresó al fútbol y tuvo resultados. “La Federación Peruana de Fútbol no dejó nada a la suerte y obtuvieron su clasificación a Rusia”, expresó.

Alberto Tejada, por su parte, comentó que “esto ayuda mucho a los médicos y entrenadores en la toma de decisiones cuando hay una lesión, incluso en la parte técnica también es muy importante. Espero que los grandes deportistas de todas las federaciones aprovechen este moderno sistema”.

En la conferencia de prensa, la atleta de salto triple, Silvana Segura, se encargó de hacer la presentación del laboratorio y los sensores de captura de movimientos en 3D, adheridos anatómicamente en puntos que permiten definir los grados de fuerza y velocidad que tiene cada individuo.

“Siento que me ha ayudado a corregir algunos movimientos. En mi caso, mi especialidad (salto triple) es muy técnica y creo que los pequeños detalles hacen la diferencia. Yo he venido trabajando con estos indicadores y me sugieren mejorar el ángulo de la rodilla. Esto lo llevo a cabo en los entrenamientos y siento que he mejorado”, manifestó Silvana.

Por su parte, el crédito de bádminton, José Guevara indicó que “en mi disciplina nos ayuda bastante a corregir las técnicas. El bádminton es de muchos movimientos y con este equipo vamos a ser más específicos con los problemas de cada deportista.

El IPD, a través de Óscar Fernández, manifestó su compromiso de seguir implementando de tecnología al deporte nacional. “Queremos que después de los Panamericanos el deporte peruano tenga una imagen diferente, estamos trabajando por el camino correcto”.

