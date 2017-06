Invocan a vacunarse contra influenza cada año porque el virus muta

Patricia García reiteró que vacunación es gratuita en todos los centros de salud del país

La ministra de Salud, Patricia García Funegra, hizo nuevamente un llamado a toda la población para que asista a los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) a inmunizarse contra la influenza y así protegerse de posibles complicaciones, como la neumonía. “Todos deben vacunarse contra la influenza cada año porque el virus cambia”, señaló en referencia a las mutaciones que puede presentar el agente infeccioso. Durante su participación en un programa de televisión Todo se Sabe, la titular de Salud aplicó la vacuna a la periodista Milagros Leiva.

García Funegra recordó que las vacunas son gratuitas y se encuentran en todos los puestos de salud del Minsa. Indicó que en caso de no encontrar vacunas, las personas pueden escribir al email vacunate@minsa.gob.pe. Y si requieren información y orientación sobre la vacunación, pueden llamar a la línea gratuita 080010828 de Infosalud.

Resaltó la necesidad de vacunar contra la influenza, por ser los grupos de mayor riesgo, a los niños menores de 2 años, a las gestantes con más de 20 semanas de embarazo y a los adultos mayores de 60 años. Recordó que los menores de un año deben recibir dos dosis de la vacuna, a los 7 y 8 meses, y que todas las personas mayores de un año deben ser inmunizadas una vez cada año.

“Las vacunas son uno de los avances más importantes de la ciencia para controlar y prevenir las enfermedades, como la influenza, la cual, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las causas más importantes de muerte por neumonía”, subrayó la ministra.

Además, detalló su experiencia personal con la influenza: “En la época en la que se desató la fiebre AH1N1 en el país, perdí un familiar debido a la influenza, y yo misma, por influenza, sufrí parálisis en las piernas. Y me ha costado recuperarme, pero eso me ha dejado una secuela que no me permite caminar muy bien. Desde entonces me vacuno todos los años”.

