Internos representan vía crucis en penal Miguel Castro Castro

En el marco de las celebraciones por Semana Santa, un elenco conformado por 250 internos del penal Miguel Castro Castro representó las escenas del vía crucis en un recorrido por pasajes y pabellones de dicho recinto penitenciario. Vea aquí la galería fotográfica

Roberto Newuell Minaya (38) actuó por segunda vez como Jesús. Su papel demandó mucha concentración y por momentos tuvo que elevar la voz para superar el griterío de sus compañeros que lo declaraban “culpable”.

Salió desde el pabellón 3A, un espacio donde están recluidos los reincidentes, lugar donde Cristo oró en el Getsemaní. Luego fue llevado por una turba hasta el pabellón 6A donde son albergados los internos por delitos comunes.

Los internos también representaron al sumo sacerdote Caifás y Pilatos, quienes condenaron a Jesús a morir en la cruz.

Domingo Quispe (34), interno que representó a Judas, expresó que el mensaje que se aprende en el vía crucis es que no todo está perdido en la vida cuando alguien comete un error, incluso en un penal uno puede aprender cosas buenas y cambiar.

“Yo no sabía que tenía este talento, llevo tres años aquí y vengo participando en el taller de teatro. El Inpe y Ayni Perú me apoyaron y continúo como artista. Me estoy resocializando”, subrayó Domingo, el “Judas de Castro Castro”.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez Ganoza, felicitó a la población penal y aprovechó para afianzar el mensaje que desde el inicio de su gestión viene compartiendo: “los que vulneren el orden y la disciplina serán trasladados a penales de máxima seguridad”.

Finalmente, el patio principal sirvió como escenario para exponer las tres cruces. Allí dos internos estuvieron colgados y repitieron el diálogo tan conmovedor de los evangelios: uno que se burlaba de Cristo retándolo a bajar del madero, y el otro, de reconocimiento de sus delitos y el pedido de ingresar al paraíso.

El aplauso del público asistente fue recibido con agrado y satisfacción por el elenco. El equipo unió sus manos y elevaron arengas de victoria tras el buen desempeño actoral.

El Vía Crucis será replicado el próximo domingo 1 de abril en día de visita. Los familiares podrán apreciar el talento de los actores y revivirán el sentimiento religioso en un penal que hoy alberga a más de 3,500 reclusos.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...