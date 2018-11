Inmobiliaria Desarrolladora construye condominios

Inmobiliaria Desarrolladora, es uno de los líderes en la oferta residencial para el sector A2B1 en los distritos de Lima Top y Lima Moderna, anuncia el lanzamiento de su nuevo proyecto, Vive Puerto Viejo, compuesto por 5 condominios de casas de playa “llave en mano”. El primer condominio, Kentia, ya se encuentra en preventa, iniciará construcción en abril y será entregado en diciembre de 2019.

El proyecto que marca el regreso de la inmobiliaria al mercado de casas de playa, está ubicado en el km 71 de la carretera Panamericana Sur en Puerto Viejo, San Antonio de Cañete. Un lugar estratégico a solo 45 minutos de Lima y 20 de Asia.

Kentia y los otros 4 condominios, contarán con club house, canchas deportivas (fulbito, tenis y frontón), área de juego para niños, piscinas, restaurante, mini market, bar, posta médica y jardines, cada una de estas áreas comunes estará completamente equipada y amoblada, y contará con personal operando al 100% (médicos, profesor de deportes, salvavidas, personal de limpieza, servicios de seguridad y limpieza, jardineros y más).

Los condominios tienen un diseño estratégico que aprovecha la forma del terreno, orientación y distribución para que todas las casas, desde la primera a la última fila, tengan vista al mar. “Vive Puerto Viejo es una pieza de arquitectura moderna que convive con la naturaleza, nuestra inmobiliaria construye para Puerto Viejo, no sobre él”, destaca el socio y gerente general de inmobiliaria Desarrolladora, Antonio Espinosa.

Demanda inmobiliaria acumulada por 10 años

En la última década no se han ofertado condominios de casas de playa llave en mano sino lotizaciones, terrenos y casas. “Consideramos que es el momento ideal para realizar el proyecto Vive Puerto Viejo porque hay demanda acumulada y sabemos que podemos satisfacerla con productos inmobiliarios de calidad”, explica Espinosa.

La construcción del condominio Kentia tendrá una inversión de US$ 18,5 millones. Los precios de las casas partirán desde los US$ 119 mil hasta US$ 215 mil, para las ubicadas en la primera fila.

Para mayor información, visitar www.vivepuertoviejo.com o llamar al número 944570814 y 944570815.

