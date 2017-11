Informe sobre Pablo Sánchez debió encargarse a quien no adelantó opinión

Karina Beteta fue designada para dicha labor

El congresista de Peruanos por el Kambio, Alberto De Belaunde, consideró hoy que el informe sobre la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debió encargarse a un legislador que no haya adelantado opinión sobre el tema.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Karina Beteta, fue designada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para elaborar el informe sobre Pablo Sánchez.

“Beteta ha expresado su opinión, así como otros congresistas de Fuerza Popular, en contra del fiscal de la Nación. Creo que debió encargarse a alguien que no haya adelantado opinión”, sostuvo De Belaunde en declaraciones a la prensa.

El legislador dijo, además, que le preocupa la falta de respeto al procedimiento parlamentario dentro de la referida subcomisión, al lamentar que no se permita participar a congresistas que no integran dicho grupo, pese a tener derecho a ello.

“Hay claramente un interés de que congresistas que no somos parte de la subcomisión no podamos hablar ni defender nuestra posición. No creo positivo que se apresuren procedimientos y se tomen estas medidas que le hace daño a la institucionalidad”, indicó.

De Belaunde refirió que en el caso de Pablo Sánchez y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (también con denuncia investigada en la subcomisión), la mayoría fujimorista tiene una decisión tomada, pero el tema pasa por si finalmente tienen los votos.

“La decisión que tienen es de retirar al fiscal de Ministerio Público y la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, el tema es a ver si tienen los votos y a ver si la ciudadanía lo permite”, añadió.

