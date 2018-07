INEI: exportaciones totales se incrementaron en 14.34% en mayo 2018

Productos tradicionales como el cobre continúan con impulso a envíos del país

El valor de las exportaciones totales del país se incrementó en 14.34% en mayo del presente año, respecto al similar mes del 2017, señaló hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el Informe Técnico del Avance Coyuntural de la Actividad Económica, precisa que, con información disponible al 24 de junio de 2018, en mayo del presente año, la exportación de productos tradicionales aumentó en 14.61% y los envíos no tradicionales lo hicieron en 13.47% en comparación con similar mes del año anterior.

Los productos tradicionales que destacaron por su mayor demanda fueron los mineros como el cobre, oro, hierro y plata; petróleo y gas; así como pesqueros.

Entre los productos no tradicionales estuvieron los agropecuarios, pesqueros, químicos, textiles; no obstante, disminuyeron los envíos de productos metal mecánicos y minería no metálica.

Importación de materias primas

En el mes de análisis, las importaciones de materias primas y productos intermedios registraron un incremento de 28.22%, respecto al valor registrado en mayo 2017.

También, presentaron comportamiento positivo la compra de bienes de consumo (2.62%) y la importación de bienes de capital (6.76%).

Finalmente, el INEI precisó que, con información al 24 de junio de este año, la importación total de bienes aumentó 15.56% en comparación con igual mes del año 2017.

(Fuente: Andina)

