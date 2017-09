Lizbeth Carreño

El pasado 13 de Setiembre en la feria Expo Capital Humano 2017, feria especializada en el área de recursos humanos, Raet el gigante holandés líder en Europa en soluciones de Recursos Humanos realizó una conferencia dictada por la coach organizacional Lizbeth Carreño de Linares de la Cal; quien expuso sobre la habilidad de ser feliz en la organización.

En este marco de exposiciones, ¿Cómo entendemos a una empresa feliz?

Todas las empresas que trabajan en un uso de su clima organizacional, tienen colaboradores que no ven el trabajo como obligación sino como parte de una habilidad que les hace tan bien que la disfrutan. Por ello, los índices de la organización van hacer altos porque los colaboradores van a llegar a sus objetivos, estos van a sobresalir más, van a disfrutar y va a existir un buen clima organizacional. En el sentido en que los colaboradores se van a sentir bien trabajando con cualquier proyecto siendo del mismo grupo o diferente, en el cual todos los seres están totalmente integrados.

¿Cuáles son los beneficios para las empresas que promueven el buen clima laboral dentro de sus organizaciones? ¿En qué porcentaje de productividad alcanzan los empleados?

Hay estudios que prueban que los colaboradores que cada vez son más felices y no logran su objetivo, lo ven como un proceso de aprendizaje y en la siguiente oportunidad no cometerán errores porque ya lo han analizado y han estado en paz como para poder asumirlo. La resolución de problemas es mucho más alta porque tienen incluso muchos más back up para poder resolverlo. Por lo tanto, si hay estudios que demuestran que el colaborador que es feliz rinde mejor. Como mencioné hace un momento en la charla el colaborador es feliz desde que se propone ser feliz como persona, en casa, con mis amigos, con mi pareja, etc.

En términos cuantificables ¿Qué herramientas emplean para medir la productividad de los empleados dentro de una organización?

Hay diferentes indicadores y estos van a variar dependiendo de cada organización. Cada organización tiende a atender diferentes tipos de indicadores dependiendo del rubro; es decir, de lo que es su productividad. Los indicadores de la felicidad dentro de cada organización es otro tema. Pero los indicadores de producción lo va a medir cada organización, ellos tienen sus propios indicadores.

¿El uso de las herramientas de ERP facilitan el buen desempeño dentro de una organización y con ello aumenta o no la productividad de los trabajadores?

Sí, te ayudan a gestionar las diferentes áreas que tienes dentro de la organización. Por ejemplo, hay empresas que de pronto no gestionan con un ERP pero se puede gestionar con un Excel o con algunas herramientas in house. Algunos, van a tenerlo a medida, pero cuando crezcan van a tocar probablemente techo. Pero si tenemos un ERP que va a ayudar a gestionar cada área y entre ellas se van a comunicar, ahí la comunicación va ser mucho más rápida, la productividad por supuesto mejora más porque todas las áreas están comunicadas. Por lo tanto, la gestión va ser mucho mayor y genera indicadores que la alta gerencia va a poder utilizar para poder tener y discernir mejores estrategias para la organización. Y por supuesto que va a mejorar muchísimo la productividad.

Bajo su óptica profesional, ¿Cuál es el panorama que observa en las empresas peruanas, se promueve o no los programas descritos de bienestar y felicidad?

Siento, que hay mucha mayor importancia a su colaborador; es decir, hacia el capital humano. Hace 20 años atrás, no existía el área de RR.HH, sino se llamaba el departamento de planilla y usualmente estaba dirigido por contadores. Sin embargo, esto fue cambiando, llegaron psicólogos y personas que se preocupaban más por el empleado, después se empezó a llamar colaborador y posteriormente se convirtió en el área de RR.HH. Por ello, no se necesita ser un contador para ser un gerente en dicha área, sino aquella persona que tenga las competencias para poder interceder y que tenga las coeficiencias más allá en su liderazgo. En Perú y en todos los países le dan más importancia al colaborador y si hasta el momento el colaborador se siente como un ser único y especial, en ese momento es donde se empieza a sentir aceptado y a sentir amado. Por lo tanto, el ser feliz no es estar en la búsqueda, sino es vivir tu felicidad y no buscarla. Ahí empieza la felicidad.

Me gusta: Me gusta Cargando...