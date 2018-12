Implementación del PENX permitirá alcanzar US$ 60 000 millones de exportaciones al 2021

Se realizó presentación de los Avances al 2018 del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025 y premiación de la Ruta Exportadora 2018.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó el desempeño positivo de las exportaciones peruanas en los últimos años, sustentados en el Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025.

Como se recuerda, el PENX es la hoja de ruta para el sector exportador peruano y se constituye como política de Estado, transcendiendo distintas administraciones de gobierno. A través de él, se busca promover el desarrollo de nuestras exportaciones, con un enfoque de competitividad.

Mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el soporte al sector empresarial, se busca lograr la sostenibilidad del sector en el largo plazo, apuntando a la internacionalización de la empresa peruana.

Cabe resaltar que, desde el lanzamiento del PENX 2003-2013, las exportaciones totales se han incrementado de manera sostenida llegando a superar los US$ 44 800 millones en 2018, y las exportaciones no tradicionales han acumulado un crecimiento de 425% a la fecha llegando a 174 mercados.

En ese sentido, mediante la implementación del PENX 2025, se espera alcanzar los US$ 60 000 millones de dólares de exportaciones totales al 2021, y US$ 18 000 millones en productos no tradicionales; una meta ambiciosa, en la cual Mincetur viene trabajando de la mano con Promperú, las demás instituciones del sector público y el sector privado.

Es importante recordar que el PENX cuenta con cuatro pilares, basados en la diversificación de mercados e internacionalización de la empresa, el desarrollo de la oferta exportable, la facilitación de comercio y eficiencia en la cadena logística, y la generación de capacidades para la internacionalización y la consolidación de una cultura exportadora.

EVALUACIÓN DEL PENX

El Mincetur realizó ayer una actividad que contó con la participación de autoridades del sector público, líderes gremiales, sector académico y empresarios exportadores. En este evento se realizó un balance del desempeño del PENX 2025.

La evaluación reflejó un avance en la ejecución de acciones en el periodo 2016 – 2018, que enmarca a los 94 programas considerados en el Plan Estratégico Nacional Exportador, de los cuales el 76% viene siendo implementado a la fecha.

Existen importantes desafíos hacia el 2025, entre los cuales se encuentran el mayor aprovechamiento de los tratados de libre comercio, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la diversificación de la oferta exportable, la consolidación de las exportaciones regionales, la reducción de los costos logísticos, y el fortalecimiento de las capacidades empresariales para el comercio exterior.

Cabe resaltar que se prevé que a finales del 2018, el Perú logre alcanzar la cifra récord de US$ 48 600 millones de exportaciones totales. De esta cifra, US$ 13 600 corresponderán a productos no tradicionales. Este monto demuestra que el camino es el correcto porque no solamente se generará mayores divisas al país, sino también más puestos de trabajo de calidad para los peruanos.

RUTA EXPORTADORA

La Ruta Exportadora es una herramienta de Promperú destinada a fortalecer y consolidar la competitividad de las empresas para alcanzar su internacionalización. Está compuesta por actividades de capacitación, asistencia y promoción comercial.

Al 2018, las pymes beneficiadas con los servicios de la Ruta Exportadora, desde el 2012 (año de su creación) pasaron de 700 a 6 459, registrando un incremento de 822%.

Asimismo, durante los 10 primeros meses del año, las empresas atendidas exportaron por US$ 5 360 millones, llegando a 152 mercados con 2 005 productos.

Para el 2019, se ejecutarán las rutas exportadoras especializadas para el café especial, cacao fino de aroma, confecciones de alpaca, trucha y manufacturas de maderas. Además, Promperú, Mincetur y Produce articularán la Ruta Productiva – Exportadora para Piura y Junín.

Como parte del evento se entregó un reconocimiento a las empresas que han participado en la Ruta Exportadora durante el año que concluye y que han destacado en el comercio exterior, así como a las agencias de cooperación por su destacada labor en beneficio de las exportaciones peruanas.

PREMIOS

1. Premio “Empresa destacada Macro Región Norte”

ECOSAC AGRICOLA SAC. Organización productora de palta, mango, uva, pimiento y langostino. Exporta a Alemania, Reino Unido, España, Canadá, Colombia, entre otros. Cuentan con certificaciones como lo es el Global GAP, HACCP, KOSHER, SMETA.

2. Premio “Empresa destacada Macro Región Nor Oeste”

PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L. En su primera experiencia en el Perú Service Summit 2017, logró cerrar contrato con Banco Ecofuturo (Bolivia) por servicios de Asesoría Publicitaria en campañas y medios publicitarios e identidad visual. Actualmente su representante se encuentra en Bolivia cerrando contratos.

3. Premio “Empresa destacada Macro Región Centro”

ASOCIACION DE PRODUCTORES KEMITO – ENE.Inició sus exportaciones en el 2015 con productos orgánicos. Hoy cuenta con 234 productores de cacao y 101 productores de café, es decir, con un total de 335 socios, y exporta sus productos a mercados exigentes de Europa, Australia y Rusia.

4. Premio “Empresa destacada Macro Región Sur Oeste”

FABRICACIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L. La empresa inicio sus exportaciones en el 2017, atendiendo al mercado boliviano como empresa proveedora a la minería y es reconocida por ofrecer soluciones tecnológicas a la medida del cliente.

5. Premio “Empresa destacada Macro Región Sur Este”

AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJOS S.A. La empresa actualmente exporta a Estados Unidos, Canadá, Bélgica, y a otros países productos como el café y el cacao.

6. Premio “Empresa destacada Macro Región Oriente”

INDUSTRIA FORESTAL HAUYRURO SAC. La empresa exportó en el 2018 a mercados como Bélgica, China, Costa Rica, Francia, España, Croacia, etc. productos a base de madera y cuenta con 18 años en el rubro.

7. Premio “Empresa destacada Macro Región Lima”

ESPACIO CONCEPTO MODA E.I.R.L. La empresa exportó en el 2018 a mercados como Alemania, Canadá, Corea del Sur y Japón, productos textiles como suéteres, chales, bufandas, chaquetas, chalecos, vestidos, entre otros.

8. Premio “Empresa destacada Programa de Gestión Calidad”

SHANANTINA S.A.C. La empresa exportó en el 2018 sacha inchi como aceite y snacks a mercados como Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza y Taiwan. Es miembro del Comité Técnico de Normalización de Sacha Inchi.

9. Premio “Empresa destacada en Diversificación de Mercados”

FERNANDEZ S.R.L. Exportó en el año a Brasil, China, España, Italia, Japón, Marruecos, México, Portugal, Tailandia y Vietnam productos como las jibias, globitos, calamares y filetes congelados de merluzas.

10. Premio “Implantación Comercial”

VISUAL SOFT S.A.C. Especialistas en la creación e implementación de Software de Gestión y Administración. Tiene a más de 5000 prestigiosas empresas latinoamericanas como clientes y más de 100 distribuidores a nivel nacional e internacional.

11. Premio “Nuevo Exportador”

KUMARA FOOD E.I.R.L. Se inició este año en la exportación y realizó envíos de maca en polvo, quinua, harina de maíz, entre otros a Alemania, China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón y Polonia.

12. Premio “Empresa destacada en E-commerce ”

D’PERU TEXTIL SAC. Realizó exportaciones de suéteres al mercado japonés. Con la plataforma e-commerce representó el 35% de su crecimiento en el mercado internacional.

13. Premio “Empresa destacada en Ecoeficiencia”

Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral – Asociación BOS. Exporta a Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Panamá, Holanda y Reino Unido bananas frescas tipo Cavendish Valery. Cuenta con certificación orgánica y de responsabilidad social.

14. Premio ” Empresa destacada – Ella Exporta”

Anpi Fair Fashion Production Perú S.A.C. Exportó a Austria abrigos, chaquetas, camisas, faldas, pantalones, vestidos, entre otros productos de vestir.

AGENCIAS DE COOPERACIÓN

Se brindó también un reconocimiento a las agencias de cooperación internacional por su destacada labor en beneficio de las exportaciones peruanas. Ellas son: CBI y PUM de Holanda, CESO – SACO y TFO de Canadá, SIPPO y SECO de Suiza, GIZ e IPD de Alemania, la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, USAID y la embajada de los Estados Unidos de América, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

