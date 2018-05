Como parte de la celebración de su 80 aniversario, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) organiza el ICPNA International Translation Conference, dirigido a profesionales y estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación.

La conferencia estará a cargo de Mary Ann Monteagudo (Perú), quien hablará de las Asimetrías en la traducción jurídica: desafíos y soluciones. Mientras que los expositores internacionales Silvana Debonis (Argentina) y Thomas West III (EE.UU.) presentarán los temas New terminology for a new economic-financial environment y Derecho procesal civil peruano y su traducción al inglés / Hilando muy fino con el lenguaje jurídico, respectivamente.

El evento se realizará el 25 (7:00 p.m. a 9:30 p.m.) y 26 de mayo (8:00 a.m. a 7:00 p.m.) en el Hotel Nuevo Mundo (Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro). Las inscripciones pueden realizarse en cualquier sede ICPNA de Lima o en inscripciones.icpna. edu.pe

Los asistentes recibirán un certificado de participación al final del evento.

Informes: traducciones@icpna.edu.pe o a los teléfonos 7067000 anexos 99020 / 99021.

Expositores

Mary Ann MonteagudoMary Ann Monteagudo

Tiene más de 25 años de experiencia como traductora e intérprete en el campo jurídico y 20 años como ponente y catedrática de traducción jurídica e interpretación. Cuenta con un Máster en Traducción Institucional por la Universidad de Alicante. Pertenece al Colegio de Traductores del Perú, Colegio de Abogados de Lima, American Translators Association (ATA), Asociación de Intérpretes de Conferencia del Perú y Asociación Peruana de Terminología. Es miembro de la Comisión de traducción e interpretación jurídica de la FIT y tesorera de FITLatam y profesora de traducción e interpretación en la UPC. Además, es coautora del libro Diccionario socioprofesional del traductor y del Diccionario para profesionales de la traducción.

Silvana DebonisSilvana Debonis

Imparte cursos en línea de traducción comercial y financiera en inglés y español en la Universidad de Nueva York desde el año 2000. Ha sido profesora de traducción en la Universidad Católica Argentina y en la Asociación de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. También brindó capacitación especializada en inglés para contadores en el Colegio de Ciencias Económicas de CABA, para contadores y abogados en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y otras grandes empresas. Además, enseñó traducción financiera en Perú y México. Es autora de un diccionario de finanzas, contabilidad e impuestos en español de / a inglés y es coautora de un diccionario de derecho comercial español > inglés.

Thomas WestThomas West III

Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en 1990 y fue admitido en el Colegio de Abogados de Georgia ese mismo año. Del 2001 al 2003, West se desempeñó como presidente de la American Translators Association. Además, es el autor del diccionario español – inglés de Derecho y Negocios y se desempeñó como consultor para el diccionario de Derecho Francés Harrap-Dalloz. Dirigió seminarios sobre procedimientos civiles y derecho corporativo para lingüistas en el Ministerio de Asuntos Exteriores en los Países Bajos y en la Oficina Federal de Investigaciones en Washington, DC, y también ha dado conferencias sobre traducción legal en Argentina, Bélgica, Francia, México, Perú, Sudáfrica, España, Suecia y Suiza. Está certificado por ATA para la traducción de francés, español, alemán y holandés al inglés y también ha estudiado danés, sueco y portugués.

